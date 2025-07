A classificação da Inglaterra para a semifinal da Eurocopa Feminina foi manchada por ataques racistas direcionados à zagueira Jess Carter nas redes sociais. Neste domingo (20), o presidente da FIFA, Gianni Infantino, se posicionou sobre o ocorrido em uma nota oficial, na qual se disse profundamente entristecido e prometeu apoio total à atleta.

O caso aconteceu após a vitória da Inglaterra sobre a Suécia, nas quartas de final da competição.

'Não há lugar para o racismo': o posicionamento de Infantino

Em sua declaração, o presidente da FIFA foi enfático ao condenar os ataques e prestar solidariedade à jogadora.

— Estou profundamente entristecido ao ver o abuso online direcionado à jogadora da Inglaterra, Jess Carter. Não há lugar para o racismo no futebol ou na sociedade — afirmou Infantino.

— Estamos ao lado de Jess. Estamos ao lado de cada jogador(a) e de cada indivíduo que sofreu racismo. Nenhum(a) jogador(a) deve ser discriminado(a) de forma alguma; eles(as) devem ser livres para dar o seu melhor em campo — completou.

A promessa de ação da FIFA

Infantino também destacou as ferramentas que a entidade possui para combater o abuso online e prometeu colaborar para que os responsáveis sejam punidos.

— Através do nosso Serviço de Proteção de Mídias Sociais da FIFA, temos ajudado a combater esse tipo de abuso em diversos torneios. Continuaremos a colaborar e a apoiar as confederações e suas jogadoras. Neste caso, ofereceremos nosso apoio para qualquer ação adicional necessária, bem como compartilharemos dados para que as medidas apropriadas sejam tomadas contra quaisquer agressores — finalizou.

A Inglaterra de Jess Carter se prepara agora para enfrentar a Itália na semifinal da Eurocopa Feminina.