Jornal dos EUA aponta Gotham como favorito contra o Corinthians: '3 a 0'
Semifinal entre Gotham e Corinthians será nesta quarta-feira (28)
A ESPN, um dos principais veículos esportivos dos Estados Unidos, apontou o Gotham FC como grande favorito no confronto contra o Corinthians, pela semifinal da Copa dos Campeões Feminina. O veículo cravou um placar contundente: de 3 a 0 para a equipe norte-americana.
Os times se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 9h30 (horário de Brasília). De acordo com a análise do jornal, apesar de serem adversários pouco habituados a se enfrentar, o Gotham leva vantagem por ser uma potência de uma das ligas mais desenvolvidas do futebol feminino mundial, contando com estrelas internacionais como Jaedyn Shaw e Rose Lavelle. A publicação também destacou a preparação intensa do time nos treinos realizados na Europa como um fator decisivo.
O ESPN, no entanto, fez questão de ressaltar que o Corinthians não deve ser subestimado. A equipe brasileira foi elogiada por sua identidade competitiva, tradição vencedora e pela presença de jogadoras experientes, como a capitã Tamires, além do bom momento da jovem atacante Jhonson.
Mesmo reconhecendo a força e o pedigree do Timão, o jornal norte-americano avaliou que o conjunto, a profundidade do elenco e o momento vivido pelo Gotham devem pesar no resultado final, justificando o palpite de uma vitória tranquila por 3 a 0.
Agenda do Corinthians na competição
A competição tem início na próxima quarta-feira (28). Na primeira semifinal, o Gotham FC, campeão da Concacaf, enfrenta o Corinthians, vencedor da Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Mais tarde, às 15h, o Arsenal, atual campeão da Champions Feminina, encara o ASFAR, representante africano e campeão da Liga dos Campeões da CAF.
A definição do torneio acontece no domingo, 1º de fevereiro, também no Emirates Stadium. A disputa pelo terceiro lugar está marcada para as 11h45 (de Brasília), enquanto a grande final será às 15h, quando serão conhecidas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.
