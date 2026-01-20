Corinthians divulga lista de relacionadas para Copa dos Campeões Feminina
Zagueira Agustina não viajou com a delegação
O Corinthians divulgou nesta terça-feira (20) as 26 atletas relacionadas para a Copa dos Campeões Feminina. O torneio será em Londres, na Inglaterra, entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro, e as Brabas estreiam diante do Gotham FC, dos Estados Unidos.
Relacionadas
Nomes como Gabi Zanotti, Lelê, Day Rodríguez e Jhonson foram inscritas na competição. Reforços como Paola García, Ana Vitória e Belén Aquino também viajam para Londres - com exceção da zagueira Agustina, que ficou de fora da lista final.
Não foram relacionadas: a goleira Ana Morganti, as zagueiras Agustina Barroso e Thaís Regina (lesionada), as meias Juliana Passari, Manu Olivan e Rafa Rocha, além da atacante Ellen Cristine.
Confira abaixo a lista de relacionadas para a Copa das Campeãs
- Ana Vitória
- Andressa Alves
- Ariel Godoi
- Belén Aquino
- Carol Nogueira
- Dayana Rodríguez
- Duda Mineira
- Duda Sampaio
- Erika
- Gabi Zanotti
- Gi Fernandes
- Gisela Robledo
- Ivana Fuso
- Jaqueline
- Jhonson
- Juliete
- Lelê
- Letícia Monteiro
- Letícia Teles
- Nicole
- Paola Garcia
- Rhaizza
- Rillary
- Tamires
- Thais Ferreira
- Vic Albuquerque
Programação da Copa dos Campeões Feminina
28 de janeiro - Na primeira semifinal, Gotham FC, campeão da Concacaf, encara o Corinthians, vencedor da Conmebol Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 15h (de Brasília), o Arsenal Women, atual campeão da Champions Feminina, enfrenta o ASFAR, campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF.
1º de fevereiro - As decisões serão no Emirates Stadium, casa do Arsenal. O estádio receberá a disputa pelo terceiro lugar, às 11h45 (de Brasília), e a grande final, às 15h, quando serão coroadas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.
