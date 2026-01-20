menu hamburguer
Futebol Feminino

Corinthians divulga lista de relacionadas para Copa dos Campeões Feminina

Zagueira Agustina não viajou com a delegação

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/01/2026
16:11
Gi Fernandes e Duda Sampaio no aeroporto antes do embarque do Corinthians para Londres. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
Gi Fernandes e Duda Sampaio no aeroporto antes do embarque do Corinthians para Londres. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
O Corinthians divulgou nesta terça-feira (20) as 26 atletas relacionadas para a Copa dos Campeões Feminina. O torneio será em Londres, na Inglaterra, entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro, e as Brabas estreiam diante do Gotham FC, dos Estados Unidos.

Relacionadas

Nomes como Gabi Zanotti, Lelê, Day Rodríguez e Jhonson foram inscritas na competição. Reforços como Paola García, Ana Vitória e Belén Aquino também viajam para Londres - com exceção da zagueira Agustina, que ficou de fora da lista final.

Não foram relacionadas: a goleira Ana Morganti, as zagueiras Agustina Barroso e Thaís Regina (lesionada), as meias Juliana Passari, Manu Olivan e Rafa Rocha, além da atacante Ellen Cristine.

Confira abaixo a lista de relacionadas para a Copa das Campeãs

    1.
  1. Ana Vitória
    2. 2.
  2. Andressa Alves
    3. 3.
  3. Ariel Godoi
    4. 4.
  4. Belén Aquino
    5. 5.
  5. Carol Nogueira
    6. 6.
  6. Dayana Rodríguez
    7. 7.
  7. Duda Mineira
    8. 8.
  8. Duda Sampaio
    9. 9.
  9. Erika
    10. 10.
  10. Gabi Zanotti
    11. 11.
  11. Gi Fernandes
    12. 12.
  12. Gisela Robledo
    13. 13.
  13. Ivana Fuso
    14. 14.
  14. Jaqueline
    15. 15.
  15. Jhonson
    16. 16.
  16. Juliete
    17. 17.
  17. Lelê
    18. 18.
  18. Letícia Monteiro
    19. 19.
  19. Letícia Teles
    20. 20.
  20. Nicole
    21. 21.
  21. Paola Garcia
    22. 22.
  22. Rhaizza
    23. 23.
  23. Rillary
    24. 24.
  24. Tamires
    25. 25.
  25. Thais Ferreira
    26. 26.
  26. Vic Albuquerque

Programação da Copa dos Campeões Feminina

28 de janeiro - Na primeira semifinal, Gotham FC, campeão da Concacaf, encara o Corinthians, vencedor da Conmebol Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 15h (de Brasília), o Arsenal Women, atual campeão da Champions Feminina, enfrenta o ASFAR, campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF.

1º de fevereiro - As decisões serão no Emirates Stadium, casa do Arsenal. O estádio receberá a disputa pelo terceiro lugar, às 11h45 (de Brasília), e a grande final, às 15h, quando serão coroadas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.

Troféu da Copa dos Campeões. (Photo by Kate Green - FIFA/FIFA via Getty Images)
BRENTFORD, ENGLAND - JANUARY 19: The FIFA Women's Champions Cup Trophy is pictured during the reveal at Lionel Primary School on January 19, 2026 in Brentford, England. (Photo by Kate Green - FIFA/FIFA via Getty Images)

