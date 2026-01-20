O Corinthians divulgou nesta terça-feira (20) as 26 atletas relacionadas para a Copa dos Campeões Feminina. O torneio será em Londres, na Inglaterra, entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro, e as Brabas estreiam diante do Gotham FC, dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Nomes como Gabi Zanotti, Lelê, Day Rodríguez e Jhonson foram inscritas na competição. Reforços como Paola García, Ana Vitória e Belén Aquino também viajam para Londres - com exceção da zagueira Agustina, que ficou de fora da lista final.

Não foram relacionadas: a goleira Ana Morganti, as zagueiras Agustina Barroso e Thaís Regina (lesionada), as meias Juliana Passari, Manu Olivan e Rafa Rocha, além da atacante Ellen Cristine.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Confira abaixo a lista de relacionadas para a Copa das Campeãs

1 . Ana Vitória 2 . Andressa Alves 3 . Ariel Godoi 4 . Belén Aquino 5 . Carol Nogueira 6 . Dayana Rodríguez 7 . Duda Mineira 8 . Duda Sampaio 9 . Erika 10 . Gabi Zanotti 11 . Gi Fernandes 12 . Gisela Robledo 13 . Ivana Fuso 14 . Jaqueline 15 . Jhonson 16 . Juliete 17 . Lelê 18 . Letícia Monteiro 19 . Letícia Teles 20 . Nicole 21 . Paola Garcia 22 . Rhaizza 23 . Rillary 24 . Tamires 25 . Thais Ferreira 26 . Vic Albuquerque

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Programação da Copa dos Campeões Feminina

28 de janeiro - Na primeira semifinal, Gotham FC, campeão da Concacaf, encara o Corinthians, vencedor da Conmebol Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 15h (de Brasília), o Arsenal Women, atual campeão da Champions Feminina, enfrenta o ASFAR, campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF.

1º de fevereiro - As decisões serão no Emirates Stadium, casa do Arsenal. O estádio receberá a disputa pelo terceiro lugar, às 11h45 (de Brasília), e a grande final, às 15h, quando serão coroadas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.

continua após a publicidade