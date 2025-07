Itália e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 13h (de Brasília), no Stadion Wankdorf, em Berna (Suíça), pela terceira rodada do Grupo B da Eurocopa Feminina 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube) e do Prime Video (streaming). ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O duelo entre as duas seleções podem definir a liderança do grupo na última rodada. A Espanha, atual campeã mundial, chega invicta com goleadas expressivas (5 a 0 contra Portugal e 6 a 2 contra a Bélgica), liderada por estrelas como Alexia Putellas e Aitana Bonmatí. A Itália, com uma vitória (1 a 0 sobre a Bélgica) e um empate (1 a 1 com Portugal), busca surpreender com a força de Cristiana Girelli e Manuela Giugliano.

continua após a publicidade

Ficha do jogo ITA ESP 3ª rodada Eurocopa Feminina Data e Hora Sexta-feira (11), às 13h (de Brasília) Local Stadion Wankdorf, em Berna (Suíça) Árbitro Iuliana Elena Demetrescu (ROM) Assistentes Elena Mihaela Țepușă (ROM), Franca Overtoom (HOL) e Katalin Kulcsár [quarto árbitro](HUN) Var Dennis Johan Higler (HOL) e Tamás Bognár [assistente] (HUN) Onde assistir

Tudo sobre o jogo entre Itália e Espanha pela Eurocopa Feminina 2025 (onde assistir, horário, escalações e local):

Itália x Espanha

3ª rodada — Eurocopa Feminina 2025 (Grupo B)

📆 Data e horário: sexta-feira, 11 de julho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Stadion Wankdorf, em Berna (Suíça)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Prime Video (streaming)

🟨 Arbitragem: Iuliana Elena Demetrescu (ROM)

🚩 Assistentes: Elena Mihaela Țepușă (ROM), Franca Overtoom (HOL) e Katalin Kulcsár [quarto árbitro](HUN)

📺 VAR: Dennis Johan Higler (HOL) e Tamás Bognár [assistente] (HUN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Itália (Técnico: Andrea Soncin)

Giuliani; Boattin, Lenzini, Salvai e Di Guglielmo; Linari, Caruso e Giugliano; Severini, Girelli e Cantore.

Espanha (Técnico: Montserrat Vazquez)

Nanclares; Battle, Mendez, Aleixandri e Carmona; Lopez; Guijarro, Putellas, Caldentey e Pina; González.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.