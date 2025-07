A atacante Dudinha, destaque do São Paulo e da Seleção Brasileira, não retornará ao clube após a disputa da Copa América Feminina, que ocorre no Equador entre julho e agosto. Segundo apuração do Lance!, a jogadora recebeu propostas do exterior, e seu destino mais provável é o San Diego Wave, da Califórnia, equipe que disputa a primeira divisão da NWSL (National Women’s Soccer League), principal liga dos Estados Unidos.

Dudinha não participou do treino da Seleção Brasileira feminina na última terça-feira (8), na Granja Comary, para resolver questões relacionadas ao passaporte, obrigatoriamente presenciais. Em contato com o Lance!, a assessoria da atleta preferiu não comentar sobre o novo destino. Entretanto, pessoas ligadas à jogadora confirmaram a transferência — sem cravar o destino. Familiares de Dudinha, inclusive, já seguem o San Diego nas redes sociais.

O portal "Fut das Minas" havia antecipado o interesse de cinco clubes norte-americanos na atleta. Apesar de não contar com brasileiras no elenco, o San Diego Wave tem investido em jovens talentos e conta com a colombiana Daniela Arias, ex-Corinthians, além de ter sido o time que a craque Alex Morgan encerrou a carreira.

A reportagem tentou contato com o clube, mas não obteve resposta até o momento da publicação. Fontes ligadas ao futebol feminino na Califórnia explicaram a rápida ascensão do San Diego Wave no cenário nacional e destacaram que, devido à proximidade com o México, seria vantajoso contar com uma referência latina na equipe.

Procurado pelo Lance!, o São Paulo não se pronunciou. Ela tem contrato com o clube até o fim de 2025, e o Tricolor não divulga valores da multa rescisória de suas atletas.

Bastidores da saída

Apesar do desejo do São Paulo em manter Dudinha no elenco, uma proposta financeiramente vantajosa e a oportunidade de atuar em uma das ligas mais competitivas do mundo pesaram na decisão da jogadora.

Internamente, Dudinha é bem avaliada por colegas e comissão técnica, sendo descrita como focada, comprometida e de bom convívio no grupo. Uma atleta ouvida pela reportagem afirmou que o salário da atacante não reflete sua entrega e desempenho em campo.

O clube paulista também vive um momento de transição, com a saída encaminhada do técnico Thiago Viana, que tem negociações avançadas com o Palmeiras, conforme antecipado pelo Lance!.

Dudinha é formada na base do São Paulo

Aos 20 anos, a atacante fez base do clube paulista, com breve passagem pelo futsal do Centro Olímpico.

O bom desempenho na base rendeu o primeiro contrato profissional em 2022. Ela foi fundamental na conquista da Supercopa do Brasil 2025 e soma quatro gols e três assistências na atual temporada pelo Tricolor.

Presença constante nas seleções de base, Dudinha foi convocada para a Seleção principal e chamou atenção ao marcar dois gols na vitória do Brasil diante do Japão, em amistoso no dia 30 de maio.