O Bahia venceu o Sport por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (22), pela 12ª rodada do Brasileirão feminino. Os gols foram marcados por Cássia e Wendy, e garantiram o Tricolor na sétima colocação da tabela.

As Mulheres de Aço dominaram as pernambucanas desde o início da partida. Com o resultado, chegaram aos 17 pontos em doze partidas, com cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas. O aproveitamento é de 47%.

O próximo desafio do Bahia será diante da Ferroviária, no próximo domingo (8), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Joia da Princesa.

O Sport, por outro lado, está na lanterna da competição e ainda não venceu. São dois empates e dez derrotas até o momento, com apenas dois pontos. As pernambucanas voltam a campo contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, no sábado (7).

Estão na zona de classificação do Brasileirão feminino no momento: Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Ferroviária, Flamengo, Palmeiras, Bahia e Red Bull Bragantino. Os oito primeiros colocados disputam o mata-mata da competição e duas equipes são rebaixadas.

A segunda fase tem quartas de final, semifinal e final. A decisão ocorre em jogos de ida e volta, com o clube de melhor campanha decidindo em casa.

EC Bahia/Divulgação

Classificação do Brasileirão feminino pós 12ª rodada