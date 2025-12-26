Angelina, meio-campista da Seleção Brasileira e do Orlando Pride, e Luany, atacante do Atlético de Madrid, estarão em campo no Jogo das Estrelas de 2025 e protagonizarão um marco inédito na história do evento organizado por Zico, maior ídolo da história do Flamengo. Pela primeira vez em 21 anos, atletas profissionais do futebol feminino farão parte das equipes principais da partida beneficente, que tem como objetivo arrecadar recursos para instituições de caridade.

O Jogo das Estrelas será realizado neste sábado (27) Maracanã, a partir das 16h, e reunirá atletas de diferentes gerações do futebol brasileiro e internacional. Desde sua criação, o evento se consolidou como uma ação anual voltada à solidariedade, utilizando o esporte como ferramenta para apoiar causas sociais. Em 2025, a inclusão de jogadoras amplia o alcance simbólico da iniciativa e marca um novo momento para o evento.

Angelina chega ao Jogo das Estrelas em atividade no futebol norte-americano, onde atua pelo Orlando Pride. A jogadora também integra o elenco principal da Seleção Brasileira e vem sendo convocada regularmente pelo técnico Arthur Elias. A presença no evento representa um passo importante dentro de sua trajetória profissional e também no processo de maior integração entre o futebol masculino e feminino em ações de grande visibilidade.

Luany, por sua vez, atua no futebol europeu e defende o Atlético de Madrid. Convocada para representar o futebol feminino no Jogo das Estrelas, a atacante também fará sua estreia no Maracanã. O estádio será um dos palcos da Copa do Mundo Feminina de 2027, o que torna a participação das atletas ainda mais significativa dentro do contexto de preparação e visibilidade da modalidade no país.

A partida no Maracanã será a primeira experiência de Angelina e Luany no estádio em um evento com presença de jogadores históricos do futebol brasileiro. Para as atletas, o momento representa a inserção do futebol feminino em um espaço tradicionalmente ocupado apenas por homens desde a criação do Jogo das Estrelas.

- Estou muito feliz por ter a oportunidade de jogar pela primeira vez no Maracanã, ao lado de grandes estrelas do futebol. Além da realização pessoal, entendo a importância desse momento para a modalidade, já que eu e a Luany seremos as primeiras atletas do futebol feminino a participar de um evento tão conhecido e importante no Brasil. Será especial viver essa experiência em um dos estádios que receberão a Copa do Mundo de 2027 - disse Angelina.

No ano passado, a cantora Ludmila participou da partida e marcou um dos gols da equipe de Zico. Em outras edições, as mulheres foram homenageadas, mas, em 2025, será a primeira vez que profissionais estarão em campo no Maracanã.

