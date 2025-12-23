A temporada 2025 da Seleção Brasileira Feminina pode ser lida menos como uma sequência de resultados e mais como um ano de consolidação competitiva em nível global.

Brasil entre as melhores seleções do mundo

Fechar o calendário na sexta colocação do ranking da Fifa não é apenas um dado: coloca o Brasil, de forma objetiva, entre as seleções mais fortes do mundo em um cenário cada vez mais equilibrado, especialmente diante da ascensão europeia. O ranking reflete um time que voltou a competir de igual para igual nos jogos grandes e reduziu a distância em relação às principais potências.

Sob o comando de Arthur Elias, a Seleção apresentou uma identidade clara, algo que historicamente sempre foi um desafio em ciclos curtos. O Brasil passou a atuar com marcação individual mais agressiva, linhas compactas e comportamento propositivo mesmo fora de casa.

Não se trata apenas de intensidade, mas de organização: o time aceita correr riscos, pressiona alto e sustenta a posse em zonas mais avançadas do campo. Esse modelo ajuda a explicar tanto os bons resultados quanto algumas oscilações defensivas ao longo do ano.

Foto: Lívia Villas Boas / CBF

Dudinha é o destaque da Seleção em 2025

Dentro desse contexto, Dudinha emerge como o principal símbolo da temporada. A atacante foi o destaque técnico, combinando velocidade, tomada de decisão e protagonismo em jogos de maior exigência.

Após passagens marcantes pela Seleção de base e destaque no São Paulo, a jovem foi uma das apostas de Arthur Elias em maio, para amistosos contra o Japão. Em pouco tempo, se consolidou como peça-chave da equipe.

Atacante Dudinha durante Brasil x Japão, em 30 de maio, na Neo Química Arena. (Foto: Staff Images Woman/ CBF)

Números da amarelinha

Os dados gerais ajudam a sustentar essa leitura. Em 15 partidas disputadas, o Brasil somou 10 vitórias, dois empates e três derrotas, com 39 gols marcados e 18 sofridos, além da conquista da Copa América Feminina, o nono título continental em dez edições.

O aproveitamento de 71,1% representa uma evolução clara em relação a 2024, quando a equipe ainda buscava ajustes após a transição de comando. Mais do que vencer, o Brasil passou a competir melhor contra adversários de alto nível.

No recorte final, 2025 foi um ano de afirmação. O Brasil fecha a temporada com identidade definida, elenco ampliado, jovens ganhando espaço e uma referência clara de jogo. Estar entre as seis melhores seleções do mundo, às vésperas de um ciclo de Copa do Mundo em casa, é menos um ponto de chegada e mais um indicativo de que o caminho está bem delimitado.

Seleção Brasileira Feminina – Jogos em 2025

🟡 Amistosos internacionais

05/04– Estados Unidos 2 x 0 Brasil

08/04 – Estados Unidos 1 x 2 Brasil

31/05 – Brasil 3 x 1 Japão

02/06 – Brasil 2 x 1 Japão

27/06 – França 3 x 2 Brasil

25/10 – Inglaterra 1 x 2 Brasil

28/10– Itália 0 x 1 Brasil

28/11– Brasil 1 x 3 Noruega

02/12– Portugal 0 x 5 Brasil

🟢 Copa América Feminina 2025