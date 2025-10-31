Aos 18 anos, Camile Abreu foi integrada ao elenco profissional do Santos e assinou recentemente seu primeiro contrato profissional com o clube. As Sereias da Vila entram em campo nesta sexta-feira (31), contra o Taubaté, às 19h, na Arena Inamar, em Diadema (SP), pelo Paulistão Feminino.

Formada nas categorias de base das Sereias da Vila, Camile vem aproveitando o período de treinos durante a pausa no calendário para seguir evoluindo e ganhando espaço entre as profissionais. Ela demonstra maturidade e comprometimento com o processo de evolução dentro do clube.

— Estou aproveitando ao máximo a oportunidade que estou tendo no profissional, me dedicando todos os dias para conseguir mais minutagem e ajudar o grupo a conquistar os nossos objetivos nesse restante de temporada — completou a atacante.

Santos foca no Paulistão Feminino

O time está na sexta colocação do Paulista, fora da zona de classificação, com nove pontos em dez jogos. Camile Abreu destacou os pontos positivos da pausa e o foco na preparação para o restante da temporada.

— Em relação ao coletivo, essa pausa com certeza prejudica. Ficar um tempo sem jogar mexe muito no ritmo de jogo e na intensidade. Mas, pensando no lado positivo, conseguimos aprimorar nossos pontos fracos para voltar com tudo nesse retorno — afirmou. — Para mim, particularmente, foi positivo, pois deu tempo de recuperar um edema que eu tinha no pé.

A jovem também falou sobre o clima no elenco e a expectativa para a sequência do Paulistão Feminino. Segundo ela, o grupo está focado em corrigir detalhes e aumentar o entrosamento nas últimas rodadas da primeira fase.

— A expectativa para esses próximos jogos é a melhor possível. Estamos trabalhando duro, escutando tudo que o nosso treinador tem nos passado, para voltarmos mais fortes que antes — destacou.

Próximos jogos do Santos no Paulistão Feminino:

11ª rodada

31/11 (sexta-feira), 19h — Santos x Taubaté, na Arena Inamar

12ª rodada

10/11 (segunda-feira), 18h — Realidade Jovem x Santos, na Arena Barueri

12/11 (quarta-feira) — Santos x Palmeiras, na Vila Belmiro

16/11 (domingo) — Bragantino x Santos, em Santana de Parnaíba