Conmebol altera horário do final da Libertadores Feminina; confira
Timão enfrenta o Deportivo Cali na decisão
A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira (16), uma alteração no horário da final da Libertadores Feminina 2025. A partida entre Corinthians e Deportivo Cali, que antes estava marcada para as 20h (de Brasília), foi antecipada e acontecerá às 16h30 (de Brasília) deste sábado.
A entidade também confirmou a mudança no jogo que decide o terceiro lugar. A disputa acontecerá às 11h (de Brasília), no mesmo palco da final – o Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, que recebeu todas as outras partidas do torneio.
Como foram as classificações?
O Deportivo Cali garantiu vaga na decisão da Libertadores Feminina ao vencer o Colo-Colo nos pênaltis, por 5 a 4, após empate no tempo normal. A goleira adversária defendeu a cobrança de Valencia, e o time colombiano avançou para a final.
O Corinthians, por sua vez, superou a Ferroviária também nas penalidades, por 6 a 5, depois de empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Mariza abriu o placar de cabeça após escanteio cobrado por Andressa Alves, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Andressa empatou para a Locomotiva. Nas penalidades, a goleira Nicole brilhou ao defender a cobrança de Fátima Dutra, garantindo a classificação alvinegra.
O resultado levou as Brabas à sexta final de Libertadores, em busca do sexto título continental – o clube já levantou o troféu em 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024.
Invicto na competição, o time do Parque São Jorge soma cinco vitórias, dois empates, 18 gols marcados e apenas dois sofridos. A final terá ampla cobertura no Brasil, com transmissões de SporTV, XSports, Goat, CazéTV, NSports, Pluto TV e Meu Timão.
