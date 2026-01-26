A atacante Jhonson vive dias intensos de preparação no Corinthians antes da disputa da Copa dos Campeões Feminina. Após o período de férias, a camisa 40 destacou a intensidade das semanas de treino e projetou a temporada, que começa com um desafio internacional diante do Gotham, pela semifinal do torneio internacional.

— Foram semanas puxadas. Serviram pra voltar no ritmo, ajustar o físico e começar a temporada me sentindo bem — afirmou a atacante, em entrevista ao Lance!.

Aos 20 anos, Jhonson reforçou que as metas individuais caminham lado a lado com o desempenho coletivo, em um elenco acostumado a decisões e títulos.

— Evoluir, ajudar o time e estar pronta sempre que precisar. O coletivo vem sempre em primeiro lugar — disse.

Um dos assuntos que ganhou repercussão entre a torcida foi a comparação entre Jhonson e Rhaizza, especialmente pelo estilo de cabelo semelhante. A jogadora tratou o tema com leveza e bom humor.

— Dou risada. Acho divertido e é sinal do carinho da torcida.

A Copa dos Campeões Feminina marcará também a primeira experiência da atacante em Londres. O torneio será disputado no Emirates Stadium, casa do Arsenal, e reúne os campeões continentais.

— Ainda não conheço. A expectativa é grande, vai ser uma experiência muito especial — projetou.

No caminho do Corinthians, um reencontro chama atenção: o duelo contra o Gotham FC pode colocar Jhonson frente a frente com Gabi Portilho, ex-companheira de clube.

— Vai ser diferente, mas normal. Dentro de campo cada uma defende o seu time — finalizou ela. Em 2025, foram 14 gols e uma assistência em 40 jogos.

Agenda do Corinthians na competição

A competição tem início na próxima quarta-feira (28). Na primeira semifinal, o Gotham FC, campeão da Concacaf, enfrenta o Corinthians, vencedor da Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Mais tarde, às 15h, o Arsenal, atual campeão da Champions Feminina, encara o ASFAR, representante africano e campeão da Liga dos Campeões da CAF.

A definição do torneio acontece no domingo, 1º de fevereiro, também no Emirates Stadium. A disputa pelo terceiro lugar está marcada para as 11h45 (de Brasília), enquanto a grande final será às 15h, quando serão conhecidas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.

