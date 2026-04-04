VÍDEO: jogadora encontra Marta pela primeira vez e reação viraliza
Kennedy Fuller, de 19 anos, protagoniza cena fofa após jogo com o Orlando Pride
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O encontro entre gerações marcou a vitória do Orlando Pride por 2 a 1 sobre o Angel City FC, pela National Women's Soccer League (NWSL), e uma cena viralizou após o apito final. Aos 19 anos, a meia Kennedy Fuller teve uma reação bastante emotiva ao encontrar Marta, referência histórica do futebol feminino.
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Titular e com participação ativa na partida, Fuller mantém bom início de temporada, com um gol e duas assistências em quatro jogos. Mesmo inserida em um contexto competitivo e já dividindo espaço com nomes experientes da liga, a jovem não escondeu o impacto de estar frente a frente com a maior jogadora da história da história.
Do outro lado, Marta entrou no decorrer do jogo e ajudou o Pride a garantir três pontos. Aos 40 anos, a brasileira soma décadas de protagonismo e uma trajetória que atravessa gerações, dentro e fora do Brasil.
O resultado colocou o Orlando Pride na oitava colocação da competição, com 8 pontos em cinco partidas até aqui. O Angel City segue na vice-liderança, e a rodada segue neste fim de semana. Agora, a competição terá uma pausa devido à Data Fifa, mas Marta não atuará pela Seleção Brasileira no período por ter ficado de fora da convocação para a Fifa Series.
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Confira a reação de Fuller ao encontrar Marta
A RAINHA É BRABA! 👑🇧🇷🥹— Lance! (@lancenet) April 4, 2026
Se liga na reação de Kennedy Fuller, jogadora profissional americana, ao conhecer Marta! A emoção tomou conta, isso é futebol! 👏⚽#Redes5 pic.twitter.com/8jOZ4UKASY
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