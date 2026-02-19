Aos 40 anos recém-completados, Marta segue recebendo homenagens mundo afora. Desta vez, foi o presidente da Fifa, Gianni Infantino, quem fez questão de exaltar a trajetória da brasileira nas redes sociais. Em publicação bilíngue, o dirigente classificou a jogadora como uma "verdadeira lenda" e símbolo máximo do futebol feminino.

— Uma verdadeira lenda do futebol feminino e um símbolo de excelência, resiliência e inspiração. Feliz aniversário, Marta, e obrigado por tudo o que você representa — escreveu Infantino.

O presidente também destacou um feito que reforça o tamanho da atacante na história do esporte: o fato de ter um prêmio com seu nome ainda em atividade — e, mais do que isso, ter vencido a primeira edição.

— Você é tão especial que existe um prêmio com o seu nome enquanto você ainda está jogando. Vencer a primeira edição do Prêmio Marta da FIFA só reforça sua contribuição extraordinária para o futebol feminino. Continue brilhando! — completou.

Homenagens à Marta

A homenagem também veio do perfil oficial da Seleção Brasileira Feminina, que celebrou o aniversário de Marta com uma mensagem emocionada nas redes sociais. A publicação destacou a importância da camisa 10 dentro e reforçou o papel da atacante como inspiração para as próximas gerações.

"Referência dentro e fora de campo, símbolo de talento, coragem e amor pela camisa. Parabéns, Rainha Marta! Que sua trajetória continue iluminando o futuro do nosso futebol e enchendo o Brasil de orgulho", escreveu o perfil oficial, acompanhado de emojis nas cores do Brasil e da tradicional coroa que simboliza a Rainha.

