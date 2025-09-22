Premiação de Lamine Yamal na Bola de Ouro divide opiniões: ‘Como pode?’
Astro espanhol garantiu um feito inédito na premiação
Pelo segundo ano consecutivo, o craque do Barcelona, Lamine Yamal conquistou o Troféu Kopa, prêmio entregue ao melhor jogador sub-21 da temporada, na cerimônia da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football. No entanto, a decisão não agradou a todos os torcedores.
Com o feito, o espanhol de 18 anos se tornou o primeiro atleta a conquistar o troféu por dois anos consecutivos. Nas redes sociais, os torcedores contestaram a decisão da revista francesa na premiação da Bola de Ouro. Um dos internautas questionou o fato do atacante espanhol receber o troféu pelo segundo ano consecutivo. Para ele, a decisão é, no mínimo, estranha. Confira abaixo.
Tradução: O fato de você poder ganhar o troféu Kopa mais de uma vez é tão estranho. Você vai dá-lo a Lamine Yamal todos os anos até ele completar 22 anos?
Tradução: Lamine Yamal vence o Troféu Kopa duas vezes seguidas, ninguém nunca tinha conseguido antes
Tradução: Segundo Troféu Kopa de Yamal, seu futuro é tão brilhante
Tradução: Como ele pode ganhar o prêmio de melhor jogador em ascensão duas vezes? Ele já não está consolidado na segunda vez?
Tradução: Vitória merecida para Lamine Yamal. Ele é o melhor nessa categoria, mas esta deve ser a única vitória dele esta noite na Bola de Ouro.
Além de brigar pelo Troféu Kopa, Yamal também ganha força na briga pela Bola de Ouro no prêmio mais esperado da noite. O Barcelona conta com quatro jogadores concorrendo entre os 30 indicados na cerimônia. Além da joia espanhola, o clube catalão conta com o brasileiro Raphinha, Robert Lewandowski e o meia Pedri.
Veja os indicados o Troféu Kopa, na premiação da Bola de Ouro
Masculino
- Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)
- Estêvão (Palmeiras/Chelsea)
- Désiré Doué (PSG)
- Pau Cubarsi (Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Kenan Yildiz (Juventus)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- João Neves (PSG)
- Rodrigo Mora (Porto)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
