O Corinthians colocou em dia os salários e os direitos de imagem do elenco feminino referentes a janeiro, mas segue com pendências no pagamento das premiações conquistadas na temporada passada.

continua após a publicidade

A informação foi divulgada inicialmente pelo Meu Timão. Apesar de o acordo entre clube e jogadoras prever que os pagamentos sejam realizados todo dia 15, a quitação sofreu atraso neste início de 2026 devido a dificuldades no fluxo de caixa.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Mesmo com a situação salarial resolvida, outra pendência segue sem desfecho. As jogadoras ainda aguardam o pagamento das premiações referentes aos títulos do Brasileirão Feminino e da Copa Libertadores, além dos vice-campeonatos na Supercopa do Brasil e no Paulistão Feminino. Somadas, as premiações recebidas pelo clube nessas competições alcançam R$ 16,4 milhões.

continua após a publicidade

A tendência é que haja parcelamento da dívida. A ideia era utilizar recursos provenientes da premiação paga pela Ezze Seguros, patrocinadora do clube, pela conquista da Copa do Brasil masculina, conforme informou o Meu Timão.

Programação do Corinthians na Copa dos Campeões

As Brabas já estão em Londres para a disputa da Copa dos Campeões. O torneio tem início na próxima quarta-feira (28). Na primeira semifinal, Gotham FC, campeão da Concacaf, encara o Corinthians, vencedor da Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 15h (de Brasília), o Arsenal, atual campeão da Champions Feminina, enfrenta o ASFAR, campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF.

continua após a publicidade

A definição do torneio acontece no domingo, 1º de fevereiro, no Emirates Stadium, casa do Arsenal. O estádio receberá a disputa pelo terceiro lugar, às 11h45 (de Brasília), e a grande final, às 15h, quando serão coroadas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.

+ Aposte nas partidas do Timão na Copa dos Campeões!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.