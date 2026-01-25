Em meio à preparação para a Copa dos Campeões Feminina, jogadoras do Corinthians estiveram presentes no estádio do Corinthian-Casuals, clube inglês que inspirou a fundação do Timão, em uma visita marcada por história, homenagens e o reencontro com as raízes corinthianas.

Participaram do momento Tamires, Letícia Teles, Letícia Monteiro e Erika, que conheceram de perto o King George's Field, casa do Casuals, e participaram de ações institucionais entre os clubes. A visita reforça uma relação centenária que atravessa continentes e segue viva também no futebol feminino.

A conexão entre Corinthians e Corinthian-Casuals vai além do simbolismo. Como parte da parceria, torcedores do clube inglês terão 20% de desconto na compra de ingressos para jogos das Brabas, incentivo que busca aproximar ainda mais os adeptos das duas equipes e fortalecer o intercâmbio cultural e esportivo.

Programação do Corinthians na Copa dos Campeões Feminina

O torneio tem início na próxima quarta-feira (28). Na primeira semifinal, Gotham FC, campeão da Concacaf, encara o Corinthians, vencedor da Libertadores Feminina, às 9h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 15h (de Brasília), o Arsenal, atual campeão da Champions Feminina, enfrenta o ASFAR, campeão da Liga dos Campeões Feminina da CAF.

A definição do torneio acontece no domingo, 1º de fevereiro, no Emirates Stadium, casa do Arsenal. O estádio receberá a disputa pelo terceiro lugar, às 11h45 (de Brasília), e a grande final, às 15h, quando serão coroadas as primeiras campeãs intercontinentais de clubes do futebol feminino.