Itabirito inicia processo de renovação com atletas de olho em 2026

O Itabirito começou a mover suas primeiras peças para a temporada de 2026, e a largada veio com um nomes importantes: a goleira Marcelle, a lateral Thalita e a zagueira Hilary seguem no clube.

continua após a publicidade

A goleira Marcelle renovou contrato e segue como uma das referências do projeto feminino que disputará a segunda divisão do Brasileirão Feminino no próximo ano.

— Estou muito feliz em renovar com esse clube incrível, cheio de profissionais competentes, e poder continuar trilhando uma trajetória vitoriosa para mim e para o Itabirito. Vamos juntos conquistar nossos objetivos — diz ela.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Eleita a melhor goleira do último Campeonato Mineiro e destaque absoluto da campanha que garantiu o acesso histórico à Série A2, Marcelle permaneceu foi peça crucial na consistência defensiva das Gatas do Mato.

Thalita também renovou contrato nesta semana por mais uma temporada. O anúncio mais recente foi da zagueira Hilary.

A continuidade da atleta reforça a ideia da diretoria de manter uma espinha dorsal forte, mirando o triplo desafio de 2026: Brasileiro A2, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. A equipe também estuda o mercado para fortalecer setores e brigar pelo acesso à elite.

continua após a publicidade

➡️ Como o Itabirito, SAF do interior de MG, aposta no futebol feminino para chegar à elite nacional

Itabirito no mercado

O clube também se movimenta no mercado com estratégia. Em julho, acertou com o experiente treinador Hoffmann Túlio, ex-Fluminense.

Atualmente, todas as atletas do elenco adulto possuem contrato profissional, além de plano de saúde e odontológico. A expectativa, agora, é qualificar ainda mais o elenco pensando em 2026 e no acesso à elite do Brasileirão Feminino, feito que seria histórico para o clube.

➡️ FIFA e Ministério do Esporte avançam na organização da Copa do Mundo Feminina de 2027