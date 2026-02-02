O Atlético-MG volta confirmou o retorno das categorias de base e terá uma equipe Sub-20 no Brasileirão da categoria. O projeto será conduzido diretamente pelo clube, sem parcerias externas.

Responsável pelo futebol feminino, Ricardo Guedes explicou que a volta da base já era uma pauta interna e que a ideia é crescer de forma gradual, mas já enfrentando o mais alto nível da categoria.

— Já vínhamos conversando internamente sobre a importância do retorno da base. Desde o início ficou definido que seria um projeto do próprio Galo, sem parcerias. Começamos com o Sub-20, mas a ideia é avançar para outras categorias. Já iniciamos competindo no Campeonato Brasileiro Sub-20, enquanto finalizamos a comissão técnica e seguimos com seletivas e análise de mercado — afirmou ele, ao site do clube.

A presença no Brasileiro Sub-20 coloca o Atlético novamente no radar da formação de atletas no futebol feminino e reforça o discurso de integração entre base e equipe profissional, um desafio constante no cenário nacional.

Seletiva do Sub-20 feminino do Galo

As atletas interessadas em disputar uma vaga na Base das Vingadoras devem realizar a inscrição por meio do formulário oficial, atentando-se aos critérios exigidos. Após a análise dos dados, o clube entrará em contato com as candidatas que atenderem aos pré-requisitos.

A primeira seletiva está marcada para 7 de fevereiro, às 14h, na Arena da Bola. O Atlético também informou que novas datas poderão ser abertas ao longo do processo, ampliando as chances de participação. Anos de nascimento: 2010. 2009, 2008, 2007 e 2006



DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

Eletrocardiograma com Laudo com emissão máxima de 180 dias

Atestado médico liberando prática esportiva com emissão máxima de 90 dias

Cópias de RG e CPF

Camisa, short e meiões pretos

Obrigatório uso de caneleira

PROIBIDO CAMISAS DE OUTROS CLUBES E SELEÇÕES

