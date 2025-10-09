Integrante da comissão das Gurias Coloradas é convocado

Preparador físico das Gurias Coloradas, o time feminino do Internacional, Luiz Rodrigo de Oliveira foi convocado por Arthur Elias para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira Feminina na próxima Data Fifa, que acontece no final de outubro. A lista de jogadoras foi anunciada no novo escritório da CBF, em Miami (EUA), com transmissão ao vivo pela CBF TV.

O primeiro jogo do Brasil será contra a Inglaterra, no dia 25, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, a Seleção encara a Itália, em 28 de outubro, às 13h15min, no estádio Ennio Tardini, em Parma.

Quem é Luiz Rodrigo

No Inter desde julho de 2023, Luiz Rodrigo tem uma longa carreira no futebol feminino. Após trabalhar no masculino, em clubes de Santa Catarina e Paraná, passou às equipes de mulheres no Avaí, em 2018. De setembro de 2019 até junho de 2021, ao mesmo tempo em que permanecia no clube catarinense, trabalhou na seleção sub-20 do naipe.

Em julho de 2021 se transferiu para Portugal, onde esteve por um ano na comissão técnica do time feminino do Famelicão. Voltou ao futebol brasileiro em janeiro de 2023, quando assumiu como preparador da equipe de mulheres do Fluminense, se transferindo para as Gurias Coloradas em julho do mesmo ano.

As convocadas por Arthur Elias

GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Carlinha (São Paulo)

ZAGUEIRAS: Tarciane (Lyon), Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (Cruzeiro), Vitória Calhau (Cruzeiro) e Mariza (Corinthians)

LATERAIS: Bruninha (Gotham), Yasmim (Real Madrid) e Isabela (PSG))

MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Laís Estevam (Palmeiras) e Ary Borges (Racing Louisville FC)

ATACANTES: Gio (Atlético de Madrid), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres-MEX), Dudinha (San Diego Wave), Ludmila (Chicago), Amanda Gutierres (Palmeiras), Bia Zaneratto (Kansas) e Tainá Maranhão (Palmeiras)

Os amistosos da Seleção feminina

Inglaterra x Brasil

📅 25 de outubro (sexta-feira)

🕐 13h30 (de Brasília)

📍 Etihad Stadium – Manchester (ING)



Itália x Brasil

📅 28 de outubro (terça-feira)

🕐 13h15 (de Brasília)

📍 Estádio Ennio Tardini – Parma (ITA)

