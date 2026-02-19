Na última quarta-feira (18), o Grêmio anunciou os desligamentos de três profissionais do departamento de futebol feminino: a coordenadora Patrícia Gusmão, a auxiliar técnica Gisele Ramos e a auxiliar de campo Carlinha.

Figura histórica na retomada da modalidade no clube, Patrícia Gusmão foi a treinadora da equipe feminina em 2017, ano do retorno do futebol feminino gremista. Em 2022, comandou o time na conquista do Campeonato Gaúcho e ultrapassou a marca de 100 partidas à frente da equipe. Já na função de coordenadora, participou das campanhas que resultaram nos títulos do Gauchão de 2024 e 2025, além da inédita conquista da Brasil Ladies Cup, em 2024.

Carlinha, por sua vez, construiu trajetória vitoriosa tanto dentro quanto fora de campo. Como atleta, foi tricampeã gaúcha pelo Grêmio, com títulos em 2000, 2001 e 2017. Após encerrar a carreira, integrou a comissão técnica e voltou a erguer troféus, participando das conquistas estaduais de 2022, 2024 e 2025, além do título da Brasil Ladies Cup, em 2024.

Em nota oficial, o clube agradeceu às profissionais pela dedicação e pelos serviços prestados ao longo dos últimos anos, destacando a contribuição de cada uma para o fortalecimento do futebol feminino gremista, e desejou sucesso na sequência de suas carreiras.

À frente do futebol feminino do Grêmio, a executiva Bárbara Fonseca, ex-Cruzeiro, é a responsável pela gestão das Mosqueteiras, ao lado dos diretores João Hermínio e Fabrício Fontanella.

A comissão técnica é comandada pelo treinador Cyro Leães, com Leonardo Boff na preparação física e Alex Oliveira como treinador de goleiras. O departamento de análise e desenvolvimento conta com Juares Degort, cinegrafista, e Vitor Rodrigues, analista de desempenho.

A área de saúde é formada pelas fisioterapeutas Rubia Godinho e Vivi Rigotti, além da nutricionista Fernanda Quadros. Completam a equipe multidisciplinar a massagista Carin Soares e o roupeiro Gilberto Almeida.

