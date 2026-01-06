Grêmio inicia pré-temporada do feminino com promessa de trabalho igual ao masculino

As Mosqueteiras iniciaram oficialmente a pré-temporada de 2026 nesta segunda-feira, no Complexo Esportivo da Ulbra, em Porto Alegre, em reapresentação marcada por mudanças na estrutura e um discurso de alinhamento com o futebol masculino do Grêmio.

A principal novidade foi a presença dos novos diretores do Departamento de Futebol Feminino, João Hermínio Marquese Fabrício Fontanella, que passam a integrar a gestão da modalidade. Eles se juntam ao presidente Odorico Roman, ao vice de futebol Antonio Dutra Junior, ao diretor de futebol Rafael Lima e à coordenadora Patrícia Gusmão.

Durante o encontro com atletas e comissão técnica, a diretoria reforçou a promessa de igualdade na forma de trabalho em relação ao futebol profissional masculino. Antonio Dutra Junior destacou que o futebol feminino será tratado dentro de uma estrutura replicada, com os mesmos processos, critérios e suporte oferecidos ao elenco masculino.

— A gente vai trabalhar o futebol feminino do mesmo jeito que o futebol profissional masculino. Dentro de uma estrutura replicada, vamos atuar sempre pensando nisso, tanto em termos de estrutura quanto em termos de processos e pessoas — afirmou Antonio.

Os novos diretores também apontaram maior integração do feminino com o clube e a ampliação da estrutura como prioridades. A ideia, segundo a gestão, é transformar a modalidade em um ativo estratégico do Grêmio, com mais investimento e organização no dia a dia.

O técnico Cyro Leães apresentou o planejamento da temporada, incluindo objetivos, competições e a rotina de treinos. A reapresentação teve início com avaliações físicas e médicas ao longo do dia, enquanto os trabalhos em campo começam nesta terça-feira (6) e seguem até sábado, com descanso regenerativo no domingo.

Jogadoras do Grêmio que se reapresentaram

Goleiras: Josi, Nathy, Raíssa e Sol Laterais: Allyne, Ana Vidal, Camila Arrieta e Dani Barão Zagueiras: Brito e Emille Meias: Adri Aldana, Amanda Brunner, Bia Santos, Drika, Dudinha e Pini Atacantes: Brenda Woch, Gisele, Giovaninha, Julia Martins, Luana Spindler, Maria, Maria Dias, Valéria Paula e Yamila