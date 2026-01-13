Em uma movimentação inesperada no mercado do futebol feminino, Bárbara Fonseca deixou o cargo de gerente de futebol feminino do Cruzeiro para assumir uma nova função no Grêmio. A dirigente acertou com o clube gaúcho e será a executiva de futebol das Mosqueteiras.

A decisão foi construída ao longo das últimas semanas e envolveu, além de uma proposta financeira considerada atrativa, a perspectiva de maior autonomia no trabalho, segundo apurado pela ESPN e confirmado pelo Lance!. Em 2026, o futebol feminino do Grêmio contará com um orçamento estimado em cerca de R$ 20 milhões, fator que pesou nas negociações.

Identificada com o Cruzeiro, Bárbara construiu uma trajetória sólida no clube mineiro. Durante sua passagem, atravessou mudanças de gestão e teve papel central na estruturação do elenco que levou as Cabulosas ao vice-campeonato do Brasileirão Feminino e à classificação inédita para a Libertadores da modalidade.

Do lado gremista, a chegada de Bárbara acontece em meio a mudanças significativas no departamento de futebol feminino. A nova diretoria promoveu recentemente os desligamentos da diretora Marianita, ídola do clube, e da diretora adjunta Karina Balestra, também ex-atleta e com passagem marcante pelas Mosqueteiras.

Veja nota de despedida de Bárbara do Cruzeiro

Hoje me despeço de um lugar que foi muito mais do que trabalho.

Foram 2.530 dias de amor, entrega e dedicação, de dias intensos, desafios, aprendizados e muitas conquistas. Aqui fui profundamente feliz, cresci, me transformei e construí uma parte muito importante de quem eu sou.

O Cruzeiro foi vida, foi porto seguro, foi acolhimento.

Foi casa. Foi onde vivi emoções que levarei para sempre no coração, onde criei laços verdadeiros e deixei um pedaço de mim em cada detalhe.

À torcida, minha eterna gratidão.

Tive o privilégio de sentir de perto cada grito que arrepiava, cada aplauso que emocionava e cada lágrima que ensinava. Viver essa paixão tão intensa, pulsante e verdadeira foi uma das experiências mais marcantes da minha vida.

Saio em paz, com o coração tranquilo e cheio de orgulho, por saber que fica uma equipe incrível, comprometida, humana e preparada, com processos sólidos e bem construídos, pronta para seguir cuidando de tudo com a mesma responsabilidade e amor.

Nada do que sou hoje seria o mesmo sem tudo o que vivi aqui.

Saio com o coração transbordando gratidão, amor e orgulho, levando comigo cada memória, cada ensinamento e cada pessoa que fez parte dessa história.

Obrigada por tudo.

Essa história não acaba aqui, ela vive em mim, para sempre.