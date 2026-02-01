menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Gotham atropela ASFAR e fica com terceiro lugar da Copa dos Campeões Feminina

Harper, McCaskill, Shaw e Midge Purce balançaram as redes para o time norte-americano

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/02/2026
13:38
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Khyah Harper of Gotham FC celebrates scoring her team's first goal with teammate Sofia Cook during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Third Place Play Off match between ASFAR and Gotham FC at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Khyah Harper of Gotham FC celebrates scoring her team's first goal with teammate Sofia Cook during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Third Place Play Off match between ASFAR and Gotham FC at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
O Gotham FC confirmou o favoritismo e garantiu o terceiro lugar da Copa dos Campeões Feminina ao vencer o ASFAR por 4 a 0, na manhã deste domingo (1º), no Emirates Stadium, em Londres, no confronto pelo pódio. Harper, McCaskill, Shaw e Midge Purce marcaram os gols do jogo.

A partida teve arbitragem brasileira, com Edina Alves no comando e presença do VAR também liderada por árbitras do país. Logo mais, às 15h (de Brasília), o Corinthians enfrenta o Arsenal pela final do torneio, também no estádio das Gunners.

Como foi a goleada do Gotham

A equipe norte-americana resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Harper abriu o placar aos 27 minutos, aproveitando a superioridade do Gotham no meio-campo. A pressão seguiu intensa e se transformou em gols em sequência: McCaskill ampliou aos 38, Shaw marcou aos 43 e praticamente liquidou o confronto antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Gotham manteve o controle do jogo e transformou o placar em goleada logo aos três minutos, com Midge Purce, que fechou o marcador aos 48.

A partir daí, o time administrou o resultado diante de um ASFAR que encontrou dificuldades para reagir e pouco ameaçou a meta defendida por Ann-Katrin Berger.

A lateral brasileira Bruninha entrou na segunda etapa, enquanto Gabi Portilho ficou na reserva.

➡️ Há 11 anos, o São José fez história contra o Arsenal; Corinthians pode repetir feito e ser campeão mundial

Com atuação consistente em todos os setores, o Gotham se despede do torneio com goleada e presença no pódio após ser superado pelo Corinthians pela semifinal. Já o ASFAR encerra sua participação com duas derrotas.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Jaedyn Shaw of Gotham FC celebrates scoring her team's third goal during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Third Place Play Off match between ASFAR and Gotham FC at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Jaedyn Shaw of Gotham FC celebrates scoring her team's third goal during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Third Place Play Off match between ASFAR and Gotham FC at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)

