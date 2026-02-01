O Gotham FC confirmou o favoritismo e garantiu o terceiro lugar da Copa dos Campeões Feminina ao vencer o ASFAR por 4 a 0, na manhã deste domingo (1º), no Emirates Stadium, em Londres, no confronto pelo pódio. Harper, McCaskill, Shaw e Midge Purce marcaram os gols do jogo.

A partida teve arbitragem brasileira, com Edina Alves no comando e presença do VAR também liderada por árbitras do país. Logo mais, às 15h (de Brasília), o Corinthians enfrenta o Arsenal pela final do torneio, também no estádio das Gunners.

Como foi a goleada do Gotham

A equipe norte-americana resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Harper abriu o placar aos 27 minutos, aproveitando a superioridade do Gotham no meio-campo. A pressão seguiu intensa e se transformou em gols em sequência: McCaskill ampliou aos 38, Shaw marcou aos 43 e praticamente liquidou o confronto antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Gotham manteve o controle do jogo e transformou o placar em goleada logo aos três minutos, com Midge Purce, que fechou o marcador aos 48.

A partir daí, o time administrou o resultado diante de um ASFAR que encontrou dificuldades para reagir e pouco ameaçou a meta defendida por Ann-Katrin Berger.

A lateral brasileira Bruninha entrou na segunda etapa, enquanto Gabi Portilho ficou na reserva.

Com atuação consistente em todos os setores, o Gotham se despede do torneio com goleada e presença no pódio após ser superado pelo Corinthians pela semifinal. Já o ASFAR encerra sua participação com duas derrotas.