Goleira do Corinthians passa por cirurgia e deve desfalcar time

A goleira Nicole, do Corinthians, passou por um procedimento cirúrgico visando uma correção de ruptura completa da banda central dos extensores do 5º dedo. A própria jogadora divulgou uma foto no hospital pós-cirurgia, e o clube ainda não informou o tempo estimado de recuperação da atleta, mas disse que o processo terá início nos próximos dias.

continua após a publicidade

A arqueira, titular na campanha que levou o Corinthians à conquista do sexto título da Libertadores Feminina 2025, publicou mensagem nas redes sociais demonstrando confiança e bom humor diante do contratempo.

— Mais uma Libertadores no currículo… e menos um dedinho na mão. Cirurgia feita, coração tranquilo e cabeça focada no que vem pela frente. No fim das contas, valeu (muito) a pena porque o importante é o título e a história que fica. Agora é foco na recuperação, porque o melhor ainda está por vir. Grandes coisas estão a caminho! — escreveu Nicole.

continua após a publicidade

Veja nota do Corinthians:

Após retornar da Argentina, onde sagrou-se campeã da CONMEBOL Libertadores Feminina, a goleira Nicole realizou exames de imagem na mão direita e foi submetida a uma cirurgia para correção de ruptura completa da banda central dos extensores do 5º dedo. O procedimento foi concluído com sucesso e, nos próximos dias, a atleta iniciará sua recuperação no clube.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Nicole, goleira do Corinthians, se recupera de uma cirurgia no dedo. (Foto: reprodução/redes sociais)

O técnico Lucas Piccinato conta com um leque de opções para o gol do Corinthians. Ao todo, o elenco tem seis goleiras à disposição: além de Nicole, estão Lelê, Kemelli e as jovens Yasmim, Sophia Trindade e Rillary.

continua após a publicidade

➡️ Seleção feminina sub-20 encara México em Goiânia na estreia de Camilla Orlando

Desafios do Corinthians na temporada

Enquanto a goleira inicia o processo de recuperação, o Corinthians volta as atenções para o Paulistão Feminino, competição em que disputa as últimas rodadas da primeira fase. O próximo desafio será diante do São Paulo, no sábado (1º), às 11h, no Parque São Jorge. Veja agenda: