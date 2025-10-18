O Corinthians segue soberano na América do Sul. Nas penalidades, as Brabas venceram o Deportivo Cali neste sábado (18), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, e conquistaram o hexacampeonato da Libertadores Feminina 2025, o quarto título nas últimas cinco edições.

continua após a publicidade

Além da glória eterna, o Timão também garantiu uma bolada milionária. Com o troféu, o clube faturou US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões), o maior prêmio já pago pela Conmebol na história da competição.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A trajetória até o título foi perfeita. O Corinthians somou US$ 50 mil na fase de grupos, US$ 100 mil nas quartas de final e, com a conquista, chega ao topo da premiação, acumulando o montante milionário que consagra mais uma campanha histórica.

continua após a publicidade

Confira os valores de cada fase

Fase de grupos: US$ 50 mil

US$ 50 mil Quartas de final: US$ 100 mil

US$ 100 mil Terceiro lugar: US$ 350 mil

US$ 350 mil Vice-campeão: US$ 750 mil

US$ 750 mil Campeão: US$ 2 milhões

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foi o título do Corinthians

O Corinthians garantiu o hexacampeonato da Libertadores Feminina na tarde deste sábado (18), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. Em uma final equilibrada contra o Deportivo Cali, a partida terminou 0 a 0 no tempo normal, e o título foi decidido nas penalidades.

As Brabas venceram por 5 a 3, com gols de Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Thaís Ferreira, Mariza e Jhonson, enquanto o time colombiano desperdiçou uma cobrança com Ibargüen. Com a conquista, o Corinthians fechou o torneio continental em primeiro lugar, seguido de Deportivo Cali, Ferroviária e Colo-Colo, reforçando a hegemonia do clube no futebol feminino sul-americano.

continua após a publicidade

➡️ VÍDEO: torcida do Corinthians comemora título da Libertadores na Neo Química Arena