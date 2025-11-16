menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Com gol no último minuto, Gotham FC derrota Orlando Pride, de Marta, e vai à final da NWSL

Equipe de Gabi Portilho, Bruninha e Geyse encara o Washington Spirit na final

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/11/2025
19:41
Jogadoras do Gotham FC antes da partida contra o Orlando Pride, pela semifinal da NWSL
imagem cameraJogadoras do Gotham FC antes da partida contra o Orlando Pride, pela semifinal da NWSL (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com gol no último minuto de jogo, o Gotham FC derrotou o Orlando Pride por 1 a 0 e garantiu vaga na final da NWSL, neste domingo (16). Com isso, a equipe de Geyse, Gabi Portilho e Bruninha encara o Washigton Spirit na decisão nacional.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Em um duelo equilibrado, o Gotham FC garantiu a classificação à final somente aos 51 minutos do segundo tempo. Em uma cobrança de falta quase na quina da grande área, Jaedyn Shaw finalizou no cantinho e balançou as redes. No último lance, Marta cobrou uma falta na área das rivais, Lemos cabeceou, mas a goleira Berger fez grande defesa.

Com uma campanha irregular na temporada regular, o Gotham FC se classificou para o mata-mata na 8ª colocação e com apenas um ponto de vantagem sobre o North Carolina Courage. Mas nos playoffs, as finalistas derrotaram o Kansas City Current e eliminaram a equipe comandada em campo por Marta.

continua após a publicidade

Na decisão, o Gotham FC entra como azarão, uma vez que o Washington Spirit foi a 2ª melhor equipe na temporada regular da NWSL. No entanto, a equipe de Nova York conta com o brilho das brasileiras, além do talento da artilheira Esther González para superar as adversárias.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Marta em ação pelo Orlando Pride na semifinal contra o Gotham FC
Marta em ação pelo Orlando Pride na semifinal contra o Gotham FC (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias