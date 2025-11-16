Com gol no último minuto, Gotham FC derrota Orlando Pride, de Marta, e vai à final da NWSL
Equipe de Gabi Portilho, Bruninha e Geyse encara o Washington Spirit na final
Com gol no último minuto de jogo, o Gotham FC derrotou o Orlando Pride por 1 a 0 e garantiu vaga na final da NWSL, neste domingo (16). Com isso, a equipe de Geyse, Gabi Portilho e Bruninha encara o Washigton Spirit na decisão nacional.
Em um duelo equilibrado, o Gotham FC garantiu a classificação à final somente aos 51 minutos do segundo tempo. Em uma cobrança de falta quase na quina da grande área, Jaedyn Shaw finalizou no cantinho e balançou as redes. No último lance, Marta cobrou uma falta na área das rivais, Lemos cabeceou, mas a goleira Berger fez grande defesa.
Com uma campanha irregular na temporada regular, o Gotham FC se classificou para o mata-mata na 8ª colocação e com apenas um ponto de vantagem sobre o North Carolina Courage. Mas nos playoffs, as finalistas derrotaram o Kansas City Current e eliminaram a equipe comandada em campo por Marta.
Na decisão, o Gotham FC entra como azarão, uma vez que o Washington Spirit foi a 2ª melhor equipe na temporada regular da NWSL. No entanto, a equipe de Nova York conta com o brilho das brasileiras, além do talento da artilheira Esther González para superar as adversárias.
