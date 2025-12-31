menu hamburguer
Futebol Nacional

Arrascaeta, Gabi Zanotti e Filipe Luís: veja os vencedores do Rei da América de 2025

Flamengo e Corinthians são representados na honraria sul-americana

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 31/12/2025
08:02
Atualizado há 1 minutos
Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, o Rei da América de 2025 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, o Rei da América de 2025 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Na 40ª edição da tradicional premiação do jornal "El País", Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), superou Lionel Messi (Inter Miami) e Adrián Martínez (Racing), e foi eleito o Rei da América de 2025 nesta quarta-feira (31), para encerrar o ano com a honraria mais clássica do continente. Além disso, Gabi Zanotti (Corinthians) foi eleita a Rainha da América ao superar a lendária Marta (Orlando Pride) e a promessa paraguaia Claudia Martínez (Olimpia). Filipe Luís (Flamengo), por sua vez, recebeu o prêmio de técnico do ano, à frente de Gustavo Costas (Racing) e Gustavo Alfaro (seleção do Paraguai).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta edição, 264 jornalistas participaram da votação. Arrascaeta recebeu 179 votos (67,8%) e venceu com ampla vantagem de Messi, que somou 39 (14,8%), enquanto "Maravilla" completou o pódio. No feminino, Zanotti obteve 71 votos, à frente de Marta, com 27, e de Martínez, de 17 anos, com 19. Entre os técnicos, Filipe Luís conquistou 191 dos 264 votos possíveis (72%), superando Alfaro, segundo colocado com 23 votos (8,7%), e Costas, terceiro.

Arrascaeta em 2025 🤴

Presença constante na disputa pela premiação — terceiro colocado em 2019, quinto em 2021 e vice em 2022 —, o meia-atacante rubro-negro viveu a temporada mais artilheira da carreira, fator que o credencia como campeão. Ao todo, somou 25 gols e 20 assistências pelo Flamengo, números decisivos para as conquistas do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e de dois dos três títulos disputados na Copa Intercontinental, o Derby das Américas e a Copa Challenger, além de terminar como artilheiro da equipe no ano. Todas as glórias coletivas sob o comando de Filipe Luís.

Reis da América 📜

2025 – Giorgian De Arrascaeta – Flamengo (BRA)
2024 – Luiz Henrique – Botafogo (BRA)
2023 – Germán Cano – Fluminense (BRA)
2022 – Pedro – Flamengo (BRA)
2021 – Julián Álvarez – River Plate (ARG)
2020 – Marinho – Santos (BRA)
2019 – Gabriel Barbosa – Flamengo (BRA)
2018 – Pity Martínez – River Plate (ARG)
2017 – Luan – Grêmio (BRA)
2016 – Miguel Borja – Atlético Nacional (COL)
2015 – Carlos Sánchez – River Plate (ARG)
2014 – Teófilo Gutiérrez – River Plate (ARG)
2013 – Ronaldinho – Atlético-MG (BRA)
2012 – Neymar – Santos (BRA)
2011 – Neymar – Santos (BRA)
2010 – D'Alessandro – Internacional (BRA)
2009 – Verón – Estudiantes (ARG)
2008 – Verón – Estudiantes (ARG)
2007 – Salvador Cabañas – América do México (MEX)
2006 – Matías Fernández – Colo-Colo (CHI)
2005 – Carlos Tévez – Corinthians (BRA)
2004 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)
2003 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)
2002 – Cardozo – Toluca (MEX)
2001 – Juan Román Riquelme – Boca Juniors (ARG)
2000 – Romário – Vasco (BRA)
1999 – Javier Saviola – River Plate (ARG)
1998 – Martín Palermo – Boca Juniors (ARG)
1997 – Marcelo Salas – River Plate (ARG)
1996 – Chilavert – Vélez Sársfield (ARG)
1995 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)
1994 – Cafu – São Paulo (BRA)
1993 – Carlos Valderrama – Junior Barranquilla (COL)
1992 – Raí – São Paulo (BRA)
1991 – Oscar Ruggeri – Vélez Sársfield (ARG)
1990 – Raúl Amarilla – Olimpia (PAR)
1989 – Bebeto – Vasco (BRA)
1988 – Ruben Paz – Racing Club (ARG)
1987 – Carlos Valderrama – Deportivo Cali (COL)
1986 – Antonio Alzamendi – River Plate (ARG)
1985 – Romerito – Fluminense (BRA)
1984 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)
1983 – Sócrates – Corinthians (BRA)
1982 – Zico – Flamengo (BRA)
1981 – Zico – Flamengo (BRA)
1980 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)
1979 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)
1978 – Mario Kempes – Valencia (ESP)
1977 – Zico – Flamengo (BRA)
1976 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1975 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1974 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1973 – Pelé – Santos (BRA)
1972 – Teófilo Cubillas – Alianza Lima (PER)
1971 – Tostão – Cruzeiro (BRA)

Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, o Rei da América de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, o Rei da América de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Gabi Zanotti em 2025 👸

A brasileira repetiu a conquista do ano anterior e tornou-se a primeira atleta a vencer o prêmio de forma consecutiva. Na temporada, Zanotti figurou como um dos pilares do Corinthians nas campanhas vitoriosas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores Feminina, com 44 partidas disputadas e 19 gols marcados pelo clube em 2025. Ao se incluírem amistosos pela Seleção Brasileira, alcançou 20 gols no ano, seis deles decisivos na trajetória do título continental.

Gabi Zanotti é campeã brasileira 2024 pelo Corinthians
Gabi Zanotti, do Corinthians, a Rainha da América de 2025 (Foto: Agência Corinthians)

Nas quatro edições anteriores do prêmio Rainha da América, o Brasil liderou em três oportunidades. Em 2021, a lateral Tamires, então no Corinthians, foi a vencedora; em 2023, a atacante Priscila, à época no Internacional, ficou com o troféu. A hegemonia foi interrompida em 2022 pela colombiana Linda Caicedo, hoje no Real Madrid, da Espanha, que então defendia o Deportivo Cali.

Origens 🌎

Criado nos anos 1970 pelo jornal venezuelano "El Mundo", o prêmio inicialmente elegia jogadores sul-americanos que atuavam em qualquer clube do mundo. Em 1986, quando o "El País" assumiu a organização, o formato foi reformulado: desde então, apenas atletas e treinadores em atividade no continente podem concorrer. A escolha é realizada por jornalistas de diversos países, que votam nos melhores jogadores e no melhor técnico da temporada.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

