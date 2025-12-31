Arrascaeta, Gabi Zanotti e Filipe Luís: veja os vencedores do Rei da América de 2025
Flamengo e Corinthians são representados na honraria sul-americana
- Matéria
- Mais Notícias
Na 40ª edição da tradicional premiação do jornal "El País", Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), superou Lionel Messi (Inter Miami) e Adrián Martínez (Racing), e foi eleito o Rei da América de 2025 nesta quarta-feira (31), para encerrar o ano com a honraria mais clássica do continente. Além disso, Gabi Zanotti (Corinthians) foi eleita a Rainha da América ao superar a lendária Marta (Orlando Pride) e a promessa paraguaia Claudia Martínez (Olimpia). Filipe Luís (Flamengo), por sua vez, recebeu o prêmio de técnico do ano, à frente de Gustavo Costas (Racing) e Gustavo Alfaro (seleção do Paraguai).
Relacionadas
- Futebol Internacional
Retrospectiva Lance!: veja como foi o 2025 de Raphinha, um ano de mudança e injustiça
Futebol Internacional29/12/2025
- Futebol Internacional
Retrospectiva Lance!: veja como foi o 2025 de Harry Kane, um ano de alívio
Futebol Internacional30/12/2025
- Futebol Internacional
Retrospectiva Lance!: veja como foi o 2025 do PSG, o melhor ano da história do clube
Futebol Internacional29/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Nesta edição, 264 jornalistas participaram da votação. Arrascaeta recebeu 179 votos (67,8%) e venceu com ampla vantagem de Messi, que somou 39 (14,8%), enquanto "Maravilla" completou o pódio. No feminino, Zanotti obteve 71 votos, à frente de Marta, com 27, e de Martínez, de 17 anos, com 19. Entre os técnicos, Filipe Luís conquistou 191 dos 264 votos possíveis (72%), superando Alfaro, segundo colocado com 23 votos (8,7%), e Costas, terceiro.
Arrascaeta em 2025 🤴
Presença constante na disputa pela premiação — terceiro colocado em 2019, quinto em 2021 e vice em 2022 —, o meia-atacante rubro-negro viveu a temporada mais artilheira da carreira, fator que o credencia como campeão. Ao todo, somou 25 gols e 20 assistências pelo Flamengo, números decisivos para as conquistas do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e de dois dos três títulos disputados na Copa Intercontinental, o Derby das Américas e a Copa Challenger, além de terminar como artilheiro da equipe no ano. Todas as glórias coletivas sob o comando de Filipe Luís.
Reis da América 📜
2025 – Giorgian De Arrascaeta – Flamengo (BRA)
2024 – Luiz Henrique – Botafogo (BRA)
2023 – Germán Cano – Fluminense (BRA)
2022 – Pedro – Flamengo (BRA)
2021 – Julián Álvarez – River Plate (ARG)
2020 – Marinho – Santos (BRA)
2019 – Gabriel Barbosa – Flamengo (BRA)
2018 – Pity Martínez – River Plate (ARG)
2017 – Luan – Grêmio (BRA)
2016 – Miguel Borja – Atlético Nacional (COL)
2015 – Carlos Sánchez – River Plate (ARG)
2014 – Teófilo Gutiérrez – River Plate (ARG)
2013 – Ronaldinho – Atlético-MG (BRA)
2012 – Neymar – Santos (BRA)
2011 – Neymar – Santos (BRA)
2010 – D'Alessandro – Internacional (BRA)
2009 – Verón – Estudiantes (ARG)
2008 – Verón – Estudiantes (ARG)
2007 – Salvador Cabañas – América do México (MEX)
2006 – Matías Fernández – Colo-Colo (CHI)
2005 – Carlos Tévez – Corinthians (BRA)
2004 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)
2003 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)
2002 – Cardozo – Toluca (MEX)
2001 – Juan Román Riquelme – Boca Juniors (ARG)
2000 – Romário – Vasco (BRA)
1999 – Javier Saviola – River Plate (ARG)
1998 – Martín Palermo – Boca Juniors (ARG)
1997 – Marcelo Salas – River Plate (ARG)
1996 – Chilavert – Vélez Sársfield (ARG)
1995 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)
1994 – Cafu – São Paulo (BRA)
1993 – Carlos Valderrama – Junior Barranquilla (COL)
1992 – Raí – São Paulo (BRA)
1991 – Oscar Ruggeri – Vélez Sársfield (ARG)
1990 – Raúl Amarilla – Olimpia (PAR)
1989 – Bebeto – Vasco (BRA)
1988 – Ruben Paz – Racing Club (ARG)
1987 – Carlos Valderrama – Deportivo Cali (COL)
1986 – Antonio Alzamendi – River Plate (ARG)
1985 – Romerito – Fluminense (BRA)
1984 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)
1983 – Sócrates – Corinthians (BRA)
1982 – Zico – Flamengo (BRA)
1981 – Zico – Flamengo (BRA)
1980 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)
1979 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)
1978 – Mario Kempes – Valencia (ESP)
1977 – Zico – Flamengo (BRA)
1976 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1975 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1974 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1973 – Pelé – Santos (BRA)
1972 – Teófilo Cubillas – Alianza Lima (PER)
1971 – Tostão – Cruzeiro (BRA)
Gabi Zanotti em 2025 👸
A brasileira repetiu a conquista do ano anterior e tornou-se a primeira atleta a vencer o prêmio de forma consecutiva. Na temporada, Zanotti figurou como um dos pilares do Corinthians nas campanhas vitoriosas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores Feminina, com 44 partidas disputadas e 19 gols marcados pelo clube em 2025. Ao se incluírem amistosos pela Seleção Brasileira, alcançou 20 gols no ano, seis deles decisivos na trajetória do título continental.
Nas quatro edições anteriores do prêmio Rainha da América, o Brasil liderou em três oportunidades. Em 2021, a lateral Tamires, então no Corinthians, foi a vencedora; em 2023, a atacante Priscila, à época no Internacional, ficou com o troféu. A hegemonia foi interrompida em 2022 pela colombiana Linda Caicedo, hoje no Real Madrid, da Espanha, que então defendia o Deportivo Cali.
Origens 🌎
Criado nos anos 1970 pelo jornal venezuelano "El Mundo", o prêmio inicialmente elegia jogadores sul-americanos que atuavam em qualquer clube do mundo. Em 1986, quando o "El País" assumiu a organização, o formato foi reformulado: desde então, apenas atletas e treinadores em atividade no continente podem concorrer. A escolha é realizada por jornalistas de diversos países, que votam nos melhores jogadores e no melhor técnico da temporada.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias