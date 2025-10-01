Outubro será um mês agitado para o futebol feminino no Brasil e na América do Sul. De torneios continentais a estaduais, a agenda promete confrontos decisivos.

A Libertadores Feminina abre o calendário no dia 2, na Argentina, com Corinthians, Ferroviária e São Paulo representando o Brasil na fase de grupos. A final está marcada para o dia 18 de outubro, no Estádio Florencio Sola, em Banfield.

Na sequência, o destaque fica para a Ladies Cup, torneio amador de intertemporada que contará com Palmeiras e Grêmio entre os representantes brasileiros. A competição será disputada entre os dias 16 e 19, com jogos transmitidos em TV aberta e canais esportivos.

O Nordeste também terá protagonismo com a Copa Maria Bonita 2025, realizada na Arena de Pernambuco entre os dias 2 e 11. O torneio reúne clubes tradicionais da região, como Bahia, Sport e Fortaleza.

Pelo cenário estadual, outubro será de rodadas importantes no Campeonato Carioca e no Campeonato Mineiro, além da reta decisiva do Gauchão Feminino, que terá partidas entre os dias 4 e 12 de outubro, com Internacional, Grêmio e equipes do interior na disputa pelo título.

Principais competições de futebol feminino em outubro de 2025

