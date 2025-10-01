menu hamburguer
Futebol Feminino

Agenda do futebol feminino em outubro: veja principais competições do mês

Libertadores Feminina, Ladies Cup, Copa Maria Bonita... e mais!

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/10/2025
18:50
Corinthians é o atual campeão da Libertadores Feminina
Corinthians é o atual campeão da Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Outubro será um mês agitado para o futebol feminino no Brasil e na América do Sul. De torneios continentais a estaduais, a agenda promete confrontos decisivos.

A Libertadores Feminina abre o calendário no dia 2, na Argentina, com Corinthians, Ferroviária e São Paulo representando o Brasil na fase de grupos. A final está marcada para o dia 18 de outubro, no Estádio Florencio Sola, em Banfield.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Na sequência, o destaque fica para a Ladies Cup, torneio amador de intertemporada que contará com Palmeiras e Grêmio entre os representantes brasileiros. A competição será disputada entre os dias 16 e 19, com jogos transmitidos em TV aberta e canais esportivos.

O Nordeste também terá protagonismo com a Copa Maria Bonita 2025, realizada na Arena de Pernambuco entre os dias 2 e 11. O torneio reúne clubes tradicionais da região, como Bahia, Sport e Fortaleza.

Pelo cenário estadual, outubro será de rodadas importantes no Campeonato Carioca e no Campeonato Mineiro, além da reta decisiva do Gauchão Feminino, que terá partidas entre os dias 4 e 12 de outubro, com Internacional, Grêmio e equipes do interior na disputa pelo título.

➡️ Estreante na Libertadores, zagueira do Corinthians valoriza clube: ‘Gigante’

Principais competições de futebol feminino em outubro de 2025

  • Libertadores Feminina 2025 – de 2 a 18 de outubro, na Argentina
  • Ladies Cup 2025 – de 16 a 19 de outubro, em São Paulo
  • Copa Maria Bonita 2025 – de 2 a 11 de outubro, na Arena de Pernambuco
  • Campeonato Carioca Feminino – rodadas entre 4 e 25 de outubro
  • Campeonato Mineiro Feminino – rodadas nos dias 4 e 5 de outubro
  • Campeonato Gaúcho Feminino – rodadas 9 e 10 entre 4 e 12 de outubro
Brasil Ladies Cup chega à sua quinta edição em 2025. (Foto: Guilherme Veiga/ Brasil Ladies Cup)
circulo com pontos dentroTudo sobre

