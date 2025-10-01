O Corinthians, maior campeão da Libertadores Feminina, inicia nesta quinta-feira (2), às 16h, sua caminhada em busca da sexta taça do torneio. A estreia será contra o Independiente del Valle, do Equador. Para algumas atletas, será a primeira experiência continental, como é o caso da zagueira Thaís Regina, de 26 anos, contratada em janeiro.

— É uma sensação muito especial poder disputar a minha primeira Libertadores, ainda mais com o Corinthians, que é um clube gigante, acostumado a grandes conquistas e com uma história muito forte nessa competição. Estou muito feliz de viver esse momento e ansiosa para estrear. Tenho certeza de que será uma experiência inesquecível — afirmou a defensora.

Com 21 jogos e um gol na temporada, Thaís destacou a responsabilidade de defender as Brabas em uma competição tão relevante.

— A gente sabe da responsabilidade que é vestir a camisa do Corinthians em uma Libertadores. O clube já tem cinco títulos, mas também conhecemos a qualidade das nossas adversárias. Nada está definido e vamos com a confiança no forte trabalho que vem sendo feito — analisou.

A zagueira também falou sobre sua contribuição para o time.

— Quero ajudar com dedicação, entrega e segurança defensiva para que possamos buscar mais uma conquista e continuar escrevendo essa história vitoriosa — completou.

Corinthians é o atual campeão da Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Agenda do Corinthians na Libertadores Feminina

Veja datas e horários dos jogos das Brabas na competição:

Quinta, 2, às 16h – Corinthians (BRA) x Independiente del Valle - Estádio Florencio Sola (Banfield) Sábado, 5, às 16h – Corinthians (BRA) x Always Ready (BOL) - Estádio Florencio Sola (Banfield) Terça, 8, às 20h – Santa Fé (COL) x Corinthians (BRA) - Estádio Florencio Sola (Banfield)

Se avançar na fase de grupos, o Corinthians pode iniciar sua trajetória no mata-mata da Libertadores Feminina nas quartas de final, que acontecem nos dias 11 e 12 de outubro. Os jogos estão programados para os estádios Nuevo Francisco Urbano, em Morón, e Florencio Sola, em Banfield, com confrontos entre os primeiros e segundos colocados de cada grupo.

As semifinais estão marcadas para 15 de outubro, no Nuevo Francisco Urbano, enquanto a final será disputada no Estádio Florencio Sola, em 18 de outubro, mesmo dia da partida que definirá o terceiro lugar da competição.