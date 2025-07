A 5ª edição da Brasil Ladies Cup está confirmada e será disputada entre os dias 16 e 19 de outubro, no Estádio do Canindé, em São Paulo. Nesta edição, participam Palmeiras, Grêmio, Peñarol (Uruguai) e Gimnasia (Argentina).

Diferente dos anos anteriores, o torneio terá um formato mais enxuto, com apenas quatro jogos: duas semifinais, decisão do terceiro lugar e a grande final.

— É com grande orgulho que anunciamos a quinta edição do torneio, um marco que reflete a consolidação e o crescimento contínuo do futebol feminino no Brasil — afirmou Fábio Wolff, do comitê organizador.

Palmeiras e Grêmio são clubes da elite do futebol brasileiro. Com o fim da primeira fase do Brasileirão Feminino, o time gaúcho se despediu da competição, enquanto o Palmeiras segue na briga pelo título.

Estádio do Canindé, palco da edição 2025 da Ladies Cup (Foto: Anderson Romão / Portuguesa)

Desde 2021, a Brasil Ladies Cup tem reunido grandes nomes do futebol sul-americano e europeu. Já participaram clubes como Flamengo, São Paulo, Santos, Internacional, River Plate, Atlético de Madrid-ESP e até a Seleção Paraguaia. Os campeões até aqui foram São Paulo (2021), Flamengo (2022), Internacional (2023) e Grêmio (2024).

— Ano após ano, temos construído uma competição de alta seriedade, que reúne equipes tradicionais e impulsiona ações dentro e fora de campo — completou Wolff.

A Ladies Cup ocorre durante a Libertadores Feminina 2025, realizada na Argentina, entre os dias 2 e 18 de outubro. São Paulo, Corinthians e Ferroviária serão representantes do Brasil no torneio.

