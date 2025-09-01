Futebol feminino registra maiores públicos do ano neste fim de semana

O futebol feminino brasileiro teve públicos expressivos entre sábado (30) e domingo (31). O maior público do ano da modalidade entre competições nacionais foi registrado no duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, com 13.533 presentes na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

No sábado (30), na Vila Belmiro, o Santos confirmou seu título da Série A2 Feminina 2025 diante do Botafogo, após empatar por 1 a 1 (vitória por 1 a 0 no jogo de ida). Com 7.866 torcedores, as Sereias da Vila tiveram seu maior público do ano e comemoraram junto aos torcedores.

O Majestoso entre Corinthians e São Paulo terminou em 2 a 2 na manhã deste domingo (31), no Estádio do Canindé, diante de 7.808 torcedores. Com o empate, o Corinthians garantiu vaga na final do Brasileirão Feminino 2025, onde enfrentará o Cruzeiro.

Além dos duelos do último fim de semana, outros jogos importantes do futebol feminino brasileiro em 2025 já haviam movimentado as competições nacionais. Entre as quartas de final do Brasileirão Feminino, o Cruzeiro venceu o Bragantino com 5.799 torcedores na Arena Independência.

Em março, na final da Supercopa Feminina teve o São Paulo derrotando o Corinthians nos pênaltis, com 9.031 torcedores presentes no Morumbi. Esses confrontos definiram as equipes que se enfrentaram nas semifinais e finais das competições nacionais de 2025, consolidando os públicos recordes do ano.

Maiores públicos do ano no futebol feminino (clubes)

Cruzeiro x Palmeiras – 13.533 torcedores

Partida válida pela semifinal do Brasileirão Feminino 2025, realizada na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Foi o maior público do futebol feminino no Brasil em 2025 e o recorde histórico no estado de Minas Gerais. São Paulo x Corinthians – 9.031 torcedores

Final da Supercopa Feminina 2025, disputada no Morumbi. O São Paulo venceu nos pênaltis por 4 a 3, após empate sem gols no tempo regulamentar. Santos x Botafogo – 7.866 torcedores

Decisão da Série A2 Feminina 2025, realizada na Vila Belmiro. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Santos empatou por 1 a 1 e conquistou o título. Corinthians x São Paulo – 7.808 torcedores

Clássico disputado no Estádio do Canindé, terminou em 2 a 2, garantindo a vaga do Corinthians na final do Brasileirão Feminino 2025 contra o Cruzeiro. Cruzeiro x Bragantino – 5.799 torcedores

Quartas de final do Brasileirão Feminino 2025, na Arena Independência. Segundo maior público do estádio em 2025 e maior presença registrada para a equipe feminina do Cruzeiro na competição.