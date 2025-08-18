Fortaleza anuncia seletiva gratuita para o futebol feminino
Seleção será para atletas nascidas entre 2005 e 2011
Nesta segunda-feira (18), o Fortaleza anunciou a abertura de inscrições para peneira de futebol feminino com 100 vagas limitadas, nas categorias Sub-14 a Sub-20 (atletas nascidas entre 2005 e 2011). O processo começa nesta segunda-feira (18) e segue até o preenchimento total de vagas.
A avaliação será na próxima segunda-feira, dia 25 de agosto, às 13h, no CT Ribamar Bezerra. Para participar, a jogadora deve apresentar no dia: eletrocardiograma com laudo, atestado médico, comprovante de vacinação e RG. Para se inscrever, clique aqui.
O uniforme exigido é shorts e meião nas cores branco, azul ou vermelho. Camisas de outros clubes não serão permitidas, conforme comunicado do clube. As inscrições aceitas receberão confirmação via Whatsapp.
Atualmente, a equipe mantém atividades no sub-17 e sub-20, além da equipe profissional. A equipe manda jogos no Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE) e no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.
Futebol feminino no Fortaleza
Nesta temporada, o Fortaleza alcançou o acesso inédito ao Brasileirão Feminino. Após a conquista, Marcelo Paz falou sobre a conquista em entrevista à TV Leão.
— Hoje é um dia de alegria, de celebrar, de agradecer e lembrar todo mundo que ajudou. Esse trabalho prossegue e a nossa responsabilidade como gestão é dar cada vez mais apoio, mais estrutura e condicionar cada vez mais vocês, que estão dando muito orgulho — disse o gestor.
A equipe se despediu da competição na sexta-feira (15), depois de ser derrota nos pênaltis para o Botafogo por 5 a 3, e agora se concentra na disputa do Campeonato Cearense.
