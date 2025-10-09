menu hamburguer
Futebol Feminino

Fortaleza e Sport fazem final da Copa Maria Bonita 2025

Decisão será neste sábado (11)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/10/2025
21:47
Fortaleza vence Bahia e se classifica à final da Copa Maria Bonita. (Foto: Paulo Matheus / Fortaleza EC)
Fortaleza vence Bahia e se classifica à final da Copa Maria Bonita. (Foto: Paulo Matheus / Fortaleza EC)
Fortaleza e Sport fazem a final da Copa Maria Bonita Betnacional neste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

A decisão define o campeão da primeira edição do torneio, que reúne clubes do Nordeste com foco no desenvolvimento do futebol feminino na região. Para chegar à final, as cearenses eliminaram o Bahia, enquanto o Sport superou o Botafogo-PB.

Campanha do Sport

O Sport chega à final com uma campanha impecável. A equipe pernambucana liderou o Grupo A com duas vitórias em dois jogos, marcando 16 gols e sem sofrer nenhum. Na estreia, venceu o Botafogo-PB por 2 a 0 e, na sequência, aplicou uma goleada de 14 a 0 sobre o ABC, na Arena de Pernambuco. Na semifinal, o time voltou a enfrentar o Botafogo-PB e venceu por 4 a 0, garantindo vaga na decisão.

Jogadoras do Sport comemoram gol pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Sandy James/Sport)
Jogadoras do Sport comemoram gol pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Sandy James/Sport)

Campanha do Fortaleza

O Fortaleza também chega invicto. No Grupo C, o Tricolor cearense venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 0 na estreia e o Confiança por 5 a 1 na segunda rodada, encerrando a fase com oito gols marcados e apenas um sofrido. Na semifinal, superou o Bahia por 1 a 0 e confirmou presença na final.

Fortaleza busca o acesso no Campeonato Brasileiro Feminino A2 (Foto: João Moura/Fortaleza EC)
Fortaleza é finalista da Copa Maria Bonita 2025. (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

Final da Copa Maria Bonita

  • Fortaleza x Sport
  • Final da Copa Maria Bonita
  • Data: sábado, 11 de outubro
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata

