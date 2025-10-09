Fortaleza e Sport fazem final da Copa Maria Bonita 2025
Decisão será neste sábado (11)
Fortaleza e Sport fazem a final da Copa Maria Bonita Betnacional neste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.
A decisão define o campeão da primeira edição do torneio, que reúne clubes do Nordeste com foco no desenvolvimento do futebol feminino na região. Para chegar à final, as cearenses eliminaram o Bahia, enquanto o Sport superou o Botafogo-PB.
Campanha do Sport
O Sport chega à final com uma campanha impecável. A equipe pernambucana liderou o Grupo A com duas vitórias em dois jogos, marcando 16 gols e sem sofrer nenhum. Na estreia, venceu o Botafogo-PB por 2 a 0 e, na sequência, aplicou uma goleada de 14 a 0 sobre o ABC, na Arena de Pernambuco. Na semifinal, o time voltou a enfrentar o Botafogo-PB e venceu por 4 a 0, garantindo vaga na decisão.
Campanha do Fortaleza
O Fortaleza também chega invicto. No Grupo C, o Tricolor cearense venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 0 na estreia e o Confiança por 5 a 1 na segunda rodada, encerrando a fase com oito gols marcados e apenas um sofrido. Na semifinal, superou o Bahia por 1 a 0 e confirmou presença na final.
Final da Copa Maria Bonita
- Fortaleza x Sport
- Final da Copa Maria Bonita
- Data: sábado, 11 de outubro
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata
