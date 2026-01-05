Dias após anunciar o encerramento dos investimentos no futebol feminino, o Fortaleza reavaliou o cenário e confirmou que disputará a Série A1 do Brasileirão Feminino por meio de uma parceria com o R4. A informação foi confirmada ao Lance! por Ronaldo Angelim, investidor da modalidade no Ceará e responsável pelo projeto do R4.

A decisão inicial de deixar a elite nacional provocou forte repercussão no futebol feminino, com manifestações de entidades e apreensão entre atletas, comissão técnica e profissionais envolvidos. Em contato com a reportagem, Angelim destacou o momento de diálogo e cautela, mas sinalizou sensibilidade ao impacto da saída do Fortaleza.

"A gente está vendo se dará certo, estou conversando com eles", afirmou no último domingo (4). "Não queremos ver o Fortaleza fora de uma Série A depois de tanto trabalho. É preciso dar apoio ao futebol feminino", completou.

A solução foi construída em curto prazo, especialmente pela proximidade do início da Série A1. Segundo Angelim, o desenho do projeto prevê a manutenção da base esportiva já existente. "Provavelmente deve permanecer tudo da comissão técnica. A principal mudança seria mesmo a sede, que passaria a ser em Juazeiro", explicou. Vale destacar que o R4 tem vaga na Série A3 deste ano.

O modelo definitivo da parceria ainda será detalhado, mas a confirmação garante a presença do Fortaleza na elite do Brasileirão Feminino em 2026. O anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias.

Desta forma, a vaga não será ocupada pelo Mixo-MT que, por critério esportivo, disputaria a A1 em caso de desistência. Seguindo o mesmo critério, o Vitória ocupará a vaga do Real Brasília, que abriu mão da vaga por falta de patrocínio.

Conheça o R4

O R4 é um projeto de futebol feminino criado por Ronaldo Angelim em Juazeiro do Norte (CE), voltado ao desenvolvimento de atletas da região. Antes da negociação com o Fortaleza, o projeto já havia firmado parcerias para disputar competições nacionais.

Em 2022 e 2023, o R4 se associou ao Guarani de Juazeiro, parceria que garantiu ao clube vaga na Série A3 do Brasileirão Feminino. A equipe disputou o Campeonato Cearense, terminou em terceiro lugar e avançou ao cenário nacional com elenco majoritariamente formado por atletas do próprio projeto.