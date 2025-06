Brasil pode ter até três baixas por lesão na Copa América feminina

A Seleção feminina pode ter baixas importantes para a Copa América. A meio-campista Ana Vitória e a atacante Gio sentiram lesão e viraram dúvida para o torneio.

A meio-campista Ana Vitória sentiu um desconforto muscular durante treino e foi cortada do amistoso. Já Gio chegou a entrar em campo como titular, mas foi substituída por Dudinha ainda no primeiro tempo após sentir desconforto no glúteo.

Outra atleta que preocupa é Mariza. A defensora sofreu um choque no joelho com a francesa Malard, chegou a mancar, mas se manteve em campo até o fim do jogo.

O que acontece em caso de lesão

A CBF ainda não atualizou a situação clínica das atletas. Caso se confirme lesões, a Seleção pode alterar a lista de convocadas até 24h antes da estreia, segundo regulamento da Conmebol.

A Seleção se apresenta na quinta-feira, 3 de julho, para treinamentos na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Já a chegada em Quito, no Equador, está marcada para o dia 11, dois dias antes da estreia.

Mariza durante treino pela Seleção Feminina em Los Angele (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Seleção Brasileira na Copa América Feminina

O Brasil mantém hegemonia quando se trata de Copa América Feminina. A Seleção é octacampeã do torneio, em 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022. No período, apenas a Argentina conquistou um título, em 2006.

Nesta edição, a Seleção está no Grupo B, o mesmo de Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia.

Grupo A:

Equador

Argentina

Chile

Uruguai

Peru

Grupo B:

Brasil Colômbia Paraguai Venezuela Bolívia

Jogos do Brasil na Copa América