A zagueira brasileira Isa Haas marcou seu primeiro gol com a camisa do América na vitória por 3 a 0 diante do Puebla neste domingo (22).

— Muito feliz por marcar meu primeiro gol com essa camisa. Foram semanas difíceis de recuperação, mas nunca deixei de acreditar. Chegar em um novo país, superar tudo isso e já poder ajudar dentro de campo é especial demais. Que seja o começo de uma grande história aqui no México — disse a zagueira, que completou seu quinto jogo pela equipe.

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Após passagem pelo Cruzeiro, Isa enfrentou semanas difíceis de recuperação após lesão no rosto. Ela teve uma fratura nasal e teve sinais de concussão, o que levou o departamento médico do clube a optar por uma intervenção cirúrgica

O choque aconteceu em uma disputa aérea dentro da área, após cobrança de escanteio a favor do América. Ao subir para tentar a finalização de cabeça, a defensora brasileira acabou sendo atingida por uma cotovelada não intencional da zagueira Bibiana Quintos, no momento em que acompanhava a bola.

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Próximos desafios do América-MEX

O América ocupa a quarta colocação da Liga Mexicana, com 30 pontos em 13 jogos, com nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. A equipe terá uma sequência de jogos diante do Tigres, no dia 25, e depois enfrenta o Atlas e o Querétaro.

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