O Fluminense estreou com vitória diante do Búzios, por 15 a 0, no último sábado (27). A goleira Cláudia, campeã da Copa América Feminina com a Seleção Brasileira, comemorou o resultado e falou sobre a preparação para a competição.

continua após a publicidade

— Quero dizer à torcida que podem esperar entrega total, dedicação e vontade de representar bem esse clube. Dentro de campo, espero mostrar segurança, ajudar a equipe em todos os momentos e lutar até o fim para começarmos a competição com o pé direito — disse ela.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Sem competições nacionais nesta temporada, o Flu se concentra na disputa do estadual. A goleira também falou sobre a preparação, segundo ela, muito intensa.

continua após a publicidade

— A preparação foi muito boa, busquei me dedicar ao máximo em cada treino para chegar bem nesse começo. Trabalhei bastante a parte física, mental e técnica para estar pronta e ajudar a equipe. Acredito que a confiança vem do dia a dia — explicou Cláudia.

—Quero passar tranquilidade e segurança, mostrando que, juntas, temos condições de fazer uma grande campanha e buscar o título — disse ela.

➡️ Protagonistas! Brasileiras balançam as redes pelo mundo; veja os gols

Claudia em campo pelo Fluminense (Foto: Marina Garcia/FFC)

Formato do Carioca Feminino

O Carioca é dividido em três fases. A primeira é a Taça Guanabara, em que todos os oito times jogam entre si em turno único. Ao fim, os quatro melhores classificam-se para a semifinal e então para a grande decisão.

continua após a publicidade

Ao término da competição, o melhor time garante a vaga para a Série A3 do Brasileirão Feminino, a menos que ele já esteja classificado para o campeonato. Atualmente, Botafogo, Flamengo e Fluminense disputam a Série A1, e o Vasco a A2. Dessa forma, o time subsequente recebe a vaga, assim como uma oportunidade de disputar a Copa do Brasil.

Além disso, os dois melhores clubes (exceto os quatro), se classificam para a Copa Rio Feminina de 2026. Esta regra consta no regulamento desde 2023, mas somente em 2025 foi parcialmente cumprida, com a participação do Pérolas Negras na competição.