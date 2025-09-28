Carioca Feminino Sub-17 volta após dois anos; conheça os times participantes
Vasco é o único dos grandes na competição
Nesta temporada, o Carioca Feminino Sub-17 está de volta após dois anos sem acontecer. O torneio será realizado entre outubro e novembro e contará com 11 times. A tabela será definida por sorteio.
Em 2023 e 2024, devido à baixa adesão, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), organizou a Copa Rio, competição menor que contou com apenas três times no ano passado — América, Vasco e Niteroiense.
Times participantes do Carioca Feminino Sub-17
- América
- Angra dos Reis
- Bangu
- Búzios
- Vasco da Gama
- Santa Cruz
- Riostrense
- CIG 7 de Abril
- Pérolas Negras/Daminhas da Bola
- Barcelona
- Resende
Regulamento do Carioca Feminino Sub-17
Na primeira fase, 10 times serão separados em cinco grupos e jogarão duas partidas entre si. Os vencedores avançam para a segunda fase, quando o Vasco entra na competição.
Nesta etapa, os seis classificados jogam entre si em turno único, com tabela a ser sorteada pela Federação do Rio de Janeiro (Ferj). Ao fim das seis rodadas, aquele que terminar em primeiro será declarado o campeão Estadual Sub-17 e garantirá uma vaga para o Brasileirão Feminino Sub-17 de 2026. Caso o time já esteja classificado, o vice-campeão herda a vaga e assim sucessivamente.
Em caso de empate na primeira fase, a decisão da classficação será nos pênaltis. Na segunda, se ocorrer, os critérios de desempate são: número de vitórias, saldo de gols, gols pró, confronto direto (entre os clubes empatados), menor número de cartões amarelos e, em último caso, sorteio.
