Nesta temporada, o Carioca Feminino Sub-17 está de volta após dois anos sem acontecer. O torneio será realizado entre outubro e novembro e contará com 11 times. A tabela será definida por sorteio.

Em 2023 e 2024, devido à baixa adesão, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), organizou a Copa Rio, competição menor que contou com apenas três times no ano passado — América, Vasco e Niteroiense.

Times participantes do Carioca Feminino Sub-17

América Angra dos Reis Bangu Búzios Vasco da Gama Santa Cruz Riostrense CIG 7 de Abril Pérolas Negras/Daminhas da Bola Barcelona Resende

Regulamento do Carioca Feminino Sub-17

Na primeira fase, 10 times serão separados em cinco grupos e jogarão duas partidas entre si. Os vencedores avançam para a segunda fase, quando o Vasco entra na competição.

Nesta etapa, os seis classificados jogam entre si em turno único, com tabela a ser sorteada pela Federação do Rio de Janeiro (Ferj). Ao fim das seis rodadas, aquele que terminar em primeiro será declarado o campeão Estadual Sub-17 e garantirá uma vaga para o Brasileirão Feminino Sub-17 de 2026. Caso o time já esteja classificado, o vice-campeão herda a vaga e assim sucessivamente.

Em caso de empate na primeira fase, a decisão da classficação será nos pênaltis. Na segunda, se ocorrer, os critérios de desempate são: número de vitórias, saldo de gols, gols pró, confronto direto (entre os clubes empatados), menor número de cartões amarelos e, em último caso, sorteio.

