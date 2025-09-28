menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Carioca Feminino Sub-17 volta após dois anos; conheça os times participantes

Vasco é o único dos grandes na competição

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/09/2025
17:32
Vasco disputa o Carioca Feminino Sub-17 nesta temporada
imagem cameraTime do Vasco na Copa Rio Feminina Sub-17 de 2024 (Foto: Beatriz Palmieri/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta temporada, o Carioca Feminino Sub-17 está de volta após dois anos sem acontecer. O torneio será realizado entre outubro e novembro e contará com 11 times. A tabela será definida por sorteio.

continua após a publicidade

Relacionadas

Em 2023 e 2024, devido à baixa adesão, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), organizou a Copa Rio, competição menor que contou com apenas três times no ano passado — América, Vasco e Niteroiense.

➡️ Destaque do Flu, Carioca se emociona ao falar de relação com ex-treinadora: ‘Como uma mãe’
➡️ Jóia do Flamengo vai da final do Carioca ao pré-Mundial com a Seleção Brasileira

continua após a publicidade

Times participantes do Carioca Feminino Sub-17

  1. América
  2. Angra dos Reis
  3. Bangu
  4. Búzios
  5. Vasco da Gama
  6. Santa Cruz
  7. Riostrense
  8. CIG 7 de Abril
  9. Pérolas Negras/Daminhas da Bola
  10. Barcelona
  11. Resende

➡️ Carioca Feminino: grandes goleiam e Búzios volta a apresentar problemas

Regulamento do Carioca Feminino Sub-17

Na primeira fase, 10 times serão separados em cinco grupos e jogarão duas partidas entre si. Os vencedores avançam para a segunda fase, quando o Vasco entra na competição.

Nesta etapa, os seis classificados jogam entre si em turno único, com tabela a ser sorteada pela Federação do Rio de Janeiro (Ferj). Ao fim das seis rodadas, aquele que terminar em primeiro será declarado o campeão Estadual Sub-17 e garantirá uma vaga para o Brasileirão Feminino Sub-17 de 2026. Caso o time já esteja classificado, o vice-campeão herda a vaga e assim sucessivamente.

continua após a publicidade

Em caso de empate na primeira fase, a decisão da classficação será nos pênaltis. Na segunda, se ocorrer, os critérios de desempate são: número de vitórias, saldo de gols, gols pró, confronto direto (entre os clubes empatados), menor número de cartões amarelos e, em último caso, sorteio.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Fluminense foi campeão do último Carioca Feminino Sub-17, em 2022 (foto: Marina Garcia/FFC)
Fluminense foi campeão do último Carioca Feminino Sub-17, em 2022 (foto: Marina Garcia/FFC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias