Pérolas Negras disputará o Carioca Feminino Sub-17 em parceria com Daminhas da Bola

O Carioca Feminino Sub-17 está previsto para acontecer entre outubro e novembro e o Pérolas Negras é um times confirmados. O projeto, que se tornou a quinta força do futebol feminino do Rio de Janeiro, fará uma parceira com o Daminhas da Bola para a disputa do campeonato.

continua após a publicidade

Em agosto, o Pérolas e o Daminhas realizaram uma peneira para formar o time que entrará em campo no Carioca. Foram duas etapas e 22 jogadoras selecionadas para montar o elenco.

O Estadual contará com outros 10 times: América, Angra dos Reis, Bangu, Búzios, Vasco, Santa Cruz, Riostrense, CIG 7 de Abril, Barcelona e Resende. A última edição foi disputada em 2022, com o Fluminense sagrando-se campeão.

continua após a publicidade

Sobre o Pérolas Negras

O Pérolas Negras foi fundado em 2009, no Haiti, pelo Viva Rio, como parte da Minustah, uma Missão de Paz da ONU. A intenção era levar o futebol ao país como ferramenta de lazer inclusão. Em 2016, expandiram para o Brasil e, no ano seguinte, se filiam à Ferj, conquistando o Estadual Série C.

Em 2020, implementaram o modelo de formação esportiva e educacional, além do time de futebol feminino, que disputou o Carioca naquela temporada pela primeira vez. Em 2022, a equipe fica em 5º no Estadual e garante a vaga para a Série A3 do Brasileirão Feminino de 2023, eliminando o Vasco na primeria fase.

continua após a publicidade

Em 2025, o time de mulheres disputou as duas competições nacionais. Na A3, caiu para o Santos e, na Copa do Brasil, para o Itabirito. A equipe nunca participou dos torneios de base, esta será a primeira temporada.

Sobre o Daminhas da Bola

O Daminhas é um projeto social localizado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Fundado em 2015 por Thaissan Passos, possui o objetivo é unir esporte e educação, dando oportunidade para meninas darem seus primeiros passes e chutes. Em 2019, uniu-se ao Fluminense para criar o time de futebol feminino adulto e de base, com Thaissan como técnica e coordenadora das categorias de base. A parceria teve fim quando a profissional saiu do clube, em 2021.

O projeto se tornou referência na formação de jogadoras, tendo Tarciane e Luany como expoentes no futebol mundial. Recentemente, foi campeão do Carioca Sub-13 de futsal e vice no sub-11.

Times participantes do Carioca Feminino Sub-17

América Angra dos Reis Bangu Búzios Vasco da Gama Santa Cruz Riostrense CIG 7 de Abril Pérolas Negras/Daminhas da Bola Barcelona Resende

➡️ Carioca Feminino: grandes goleiam e Búzios volta a apresentar problemas

Regulamento do Carioca Feminino Sub-17

Na primeira fase, 10 times serão separados em cinco grupos e jogarão duas partidas entre si. Os vencedores avançam para a segunda fase, quando o Vasco entra na competição.

Nesta etapa, os seis classificados jogam entre si em turno único, com tabela a ser sorteada pela Federação do Rio de Janeiro (Ferj). Ao fim das seis rodadas, aquele que terminar em primeiro será declarado o campeão Estadual Sub-17 e garantirá uma vaga para o Brasileirão Feminino Sub-17 de 2026. Caso o time já esteja classificado, o vice-campeão herda a vaga e assim sucessivamente.

Em caso de empate na primeira fase, a decisão da classficação será nos pênaltis. Na segunda, se ocorrer, os critérios de desempate são: número de vitórias, saldo de gols, gols pró, confronto direto (entre os clubes empatados), menor número de cartões amarelos e, em último caso, sorteio.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Fem