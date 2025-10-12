menu hamburguer
Jogadoras do Avaí Kindermann protestam contra atrasos salariais no Catarinense

Apesar do imbróglio financeiro, Leoas estão na final do estadual

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 12/10/2025
16:08
Atletas do Avaí protestam por atraso salarial. (Foto: Reprodução)
Atletas do Avaí Kindermann entraram em campo com uma faixa de protesto na manhã deste domingo (12), antes da vitória por 3 a 0 sobre o Marcílio Dias, pela semifinal do Campeonato Catarinense Feminino. A mensagem exibida pelas jogadoras dizia: “Paguem nosso salário”.

O gesto ocorreu em meio à insatisfação do elenco com os salários atrasados. No último dia 4 de outubro, o grupo havia divulgado uma nota pública cobrando o pagamento dos vencimentos e denunciando o descaso da diretoria com o futebol feminino. Passada mais de uma semana, o clube ainda não regularizou a situação. A situação foi tema de reportagem do Lance!, publicada em agosto.

Com o resultado, o Avaí avançou à final do Estadual e enfrentará o Criciúma na decisão. Dentro de campo, a equipe manteve o foco e conquistou uma vitória tranquila, mas o protesto reforçou a insatisfação do elenco com os atrasos salariais.

Nota de atletas do Avaí sobre atraso salarial

Confira abaixo a nota publicada pelas atletas em 4 de outubro, na íntegra:

Nós, atletas do futebol feminino do Avaí, vimos a público expressar nossa profunda indignação e exigir o respeito e a igualdade que merecemos.

A situação de salários atrasados que estamos enfrentando é inaceitável e reflete um descaso histórico com a modalidade que não pode mais ser tolerado.

O futebol feminino no Brasil tem crescido, provado seu valor, e a cada dia conquistamos mais espaço e reconhecimento. No entanto, o tratamento dado à nossa modalidade, especialmente em questões básicas como o cumprimento de contratos e a garantia de direitos, ainda está muito aquém do profissionalismo e do respeito dedicados ao futebol masculino.

Exigimos igualdade e respeito!

Não estamos pedindo um favor; estamos demandando que nossos direitos sejam garantidos. Dedicamos nossas vidas, nosso esforço e nosso talento ao clube, honrando a camisa em cada treino e jogo. Em troca, esperamos e merecemos a segurança financeira e a estabilidade prometidas e contratadas.

Os gestores do clube têm a obrigação de cumprir com o combinado. O atraso salarial não é apenas um problema financeiro, é um atestado de desvalorização do nosso trabalho.

É hora de romper com a mentalidade que coloca o futebol feminino em segundo plano.

Queremos que nossos direitos sejam garantidos!
Queremos o pagamento imediato dos salários atrasados.
Queremos transparência e a certeza de que essa situação não se repetirá.

O respeito começa pelo básico: cumprir a palavra e o contrato.

Nosso talento é incontestável, nossa paixão é inabalável, e nossa luta por um futebol feminino digno e profissional continua.

É hora de o Avaí, e todo o ecossistema do futebol, demonstrar na prática que a igualdade não é apenas um discurso, mas sim uma realidade inegociável.

Justiça e Igualdade JÁ!

Avaí Kindermann durante jogo em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. (Foto: Lua Matias / Avaí F.C.)
Avaí Kindermann durante jogo em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. (Foto: Lua Matias / Avaí F.C.)

