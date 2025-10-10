Carioca Feminino: Fluminense lidera; Flamengo e Botafogo seguem na cola
Confira próximos resultados e jogos
- Matéria
- Mais Notícias
O Campeonato Carioca Feminino 2025 teve uma rodada movimentada nesta semana. O Fluminense segue soberano, somando 12 pontos em 4 jogos, com 36 gols marcados e apenas 1 sofrido, mantendo 100% de aproveitamento.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Nos pênaltis, Flamengo supera o Fluminense e é bicampeão do Carioca Feminino Sub-20
Futebol Feminino05/10/2025
- Futebol Feminino
Treinadora do Fluminense vê time ‘obstinado’ para decidir Carioca Fem. Sub-20
Futebol Feminino05/10/2025
- Futebol Feminino
3ª rodada do Carioca Feminino: Botafogo vence o Vasco, e Fla aplica maior goleada do Estadual
Futebol Feminino04/10/2025
O Flamengo e o Botafogo aparecem logo atrás, com 10 pontos cada. As Rubro-Negras vêm de três vitórias e um empate, enquanto o Alvinegro soma resultados semelhantes.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O Vasco também se mantém competitivo, com 9 pontos e 3 vitórias em 4 partidas, mesmo após uma derrota recente. Entre os demais, Pérolas Negras e Heips somam 3 pontos cada, enquanto Búzios e EC Resende ainda não pontuaram na competição.
Resultados da quarta rodada
- Pérolas Negras 7 x 0 Búzios – 8/10
- Fluminense 15 x 0 EC Resende – 8/10
- Vasco 4 x 1 Heips – 8/10
- Botafogo 1 x 1 Flamengo – 9/10
➡️ Sem Marta, Seleção feminina é convocada para amistosos de outubro; veja lista
Classificação do Carioca Feminino 2025
- Fluminense – 12 pts
- Flamengo – 10 pts
- Botafogo – 10 pts
- Vasco – 9 pts
- Pérolas Negras – 3 pts
- Heips – 3 pts
- Búzios – 0 pts
- EC Resende – 0 pts
➡️ Libertadores Feminina: Corinthians, São Paulo e Ferroviária conhecem rivais das quartas
Próximos jogos do Carioca Feminino
A quinta rodada do Carioca tem início neste sábado, 11 de outubro, com o Pérolas Negras enfrentando o Heips às 10h, enquanto, às 15h, Búzios mede forças com o EC Resende. Na segunda-feira, 13 de outubro, a rodada será dedicada aos líderes: às 10h, Flamengo encara o Vasco, e às 15h, o clássico entre Fluminense e Botafogo fecha a rodada, prometendo confrontos decisivos na parte de cima da tabela.
Sábado, 11/10
- 10:00 – Pérolas Negras x Heips
- 15:00 – Búzios x EC Resende
Segunda-feira, 13/10
- 10:00 – Flamengo x Vasco
- 15:00 – Fluminense x Botafogo
- Matéria
- Mais Notícias