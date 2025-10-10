O Campeonato Carioca Feminino 2025 teve uma rodada movimentada nesta semana. O Fluminense segue soberano, somando 12 pontos em 4 jogos, com 36 gols marcados e apenas 1 sofrido, mantendo 100% de aproveitamento.

continua após a publicidade

O Flamengo e o Botafogo aparecem logo atrás, com 10 pontos cada. As Rubro-Negras vêm de três vitórias e um empate, enquanto o Alvinegro soma resultados semelhantes.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O Vasco também se mantém competitivo, com 9 pontos e 3 vitórias em 4 partidas, mesmo após uma derrota recente. Entre os demais, Pérolas Negras e Heips somam 3 pontos cada, enquanto Búzios e EC Resende ainda não pontuaram na competição.

continua após a publicidade

Flamengo e Botafogo ficaram no empate pelo Carioca Feminino. (Foto: Flamengo/Divulgação)

Resultados da quarta rodada

Pérolas Negras 7 x 0 Búzios – 8/10 Fluminense 15 x 0 EC Resende – 8/10 Vasco 4 x 1 Heips – 8/10 Botafogo 1 x 1 Flamengo – 9/10

➡️ Sem Marta, Seleção feminina é convocada para amistosos de outubro; veja lista

Classificação do Carioca Feminino 2025

Fluminense – 12 pts Flamengo – 10 pts Botafogo – 10 pts Vasco – 9 pts Pérolas Negras – 3 pts Heips – 3 pts Búzios – 0 pts EC Resende – 0 pts

➡️ Libertadores Feminina: Corinthians, São Paulo e Ferroviária conhecem rivais das quartas

Próximos jogos do Carioca Feminino

A quinta rodada do Carioca tem início neste sábado, 11 de outubro, com o Pérolas Negras enfrentando o Heips às 10h, enquanto, às 15h, Búzios mede forças com o EC Resende. Na segunda-feira, 13 de outubro, a rodada será dedicada aos líderes: às 10h, Flamengo encara o Vasco, e às 15h, o clássico entre Fluminense e Botafogo fecha a rodada, prometendo confrontos decisivos na parte de cima da tabela.

Sábado, 11/10

10:00 – Pérolas Negras x Heips 15:00 – Búzios x EC Resende

Segunda-feira, 13/10