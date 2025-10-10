menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Carioca Feminino: Fluminense lidera; Flamengo e Botafogo seguem na cola

Confira próximos resultados e jogos

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 10/10/2025
06:46
Fluminense lidera Carioca Feminino. (Foto: Marina Garcia/FFC)
imagem cameraFluminense lidera Carioca Feminino. (Foto: Marina Garcia/FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Campeonato Carioca Feminino 2025 teve uma rodada movimentada nesta semana. O Fluminense segue soberano, somando 12 pontos em 4 jogos, com 36 gols marcados e apenas 1 sofrido, mantendo 100% de aproveitamento.

continua após a publicidade

Relacionadas

O Flamengo e o Botafogo aparecem logo atrás, com 10 pontos cada. As Rubro-Negras vêm de três vitórias e um empate, enquanto o Alvinegro soma resultados semelhantes.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O Vasco também se mantém competitivo, com 9 pontos e 3 vitórias em 4 partidas, mesmo após uma derrota recente. Entre os demais, Pérolas Negras e Heips somam 3 pontos cada, enquanto Búzios e EC Resende ainda não pontuaram na competição.

continua após a publicidade
Flamengo e Botafogo ficaram no empate pelo Carioca Feminino. (Foto: Flamengo/Divulgação)
Flamengo e Botafogo ficaram no empate pelo Carioca Feminino. (Foto: Flamengo/Divulgação)

Resultados da quarta rodada

  1. Pérolas Negras 7 x 0 Búzios – 8/10
  2. Fluminense 15 x 0 EC Resende – 8/10
  3. Vasco 4 x 1 Heips – 8/10
  4. Botafogo 1 x 1 Flamengo – 9/10

➡️ Sem Marta, Seleção feminina é convocada para amistosos de outubro; veja lista

Classificação do Carioca Feminino 2025

  1. Fluminense – 12 pts
  2. Flamengo – 10 pts
  3. Botafogo – 10 pts
  4. Vasco – 9 pts
  5. Pérolas Negras – 3 pts
  6. Heips – 3 pts
  7. Búzios – 0 pts
  8. EC Resende – 0 pts

➡️ Libertadores Feminina: Corinthians, São Paulo e Ferroviária conhecem rivais das quartas

Próximos jogos do Carioca Feminino

A quinta rodada do Carioca tem início neste sábado, 11 de outubro, com o Pérolas Negras enfrentando o Heips às 10h, enquanto, às 15h, Búzios mede forças com o EC Resende. Na segunda-feira, 13 de outubro, a rodada será dedicada aos líderes: às 10h, Flamengo encara o Vasco, e às 15h, o clássico entre Fluminense e Botafogo fecha a rodada, prometendo confrontos decisivos na parte de cima da tabela.

Sábado, 11/10

  1. 10:00 – Pérolas Negras x Heips
  2. 15:00 – Búzios x EC Resende

Segunda-feira, 13/10

  • 10:00 – Flamengo x Vasco
  • 15:00 – Fluminense x Botafogo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias