Flamengo informa afastamento da atacante Cristiane

A atacante Cristiane, do Flamengo, ficará afastada da equipe para acompanhar os primeiros passos de sua filha, nascida recentemente. Com a eliminação precoce do time no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o time só tem na agenda compromissos pelo Campeonato Carioca, que será disputado ao longo dos meses de setembro e outubro.

No Campeonato Brasileiro, o time carioca foi eliminado pelo Palmeiras (5 a 3 no agregado) no mês passado. Já na Copa do Brasil, o Flamengo perdeu para o São Paulo, na última quarta-feira (17), por 1 a 0, e se despediu do torneio. Confira a nota publicada nas redes sociais do clube:

Nota publicada pelo Flamengo (Foto: Reprodução Instagram/@flamengofutebolfeminino)

🗣️ Cristiane, do Flamengo, respondeu a críticas na publicação

Nos comentários do post, alguns usuários fizeram críticas à atleta. A craque, por meio de seu perfil, viu e respondeu a uma das provocações:

Resposta de Cristiane a um usuário (Foto: Reprodução Instagram/@flamengofutebolfeminino)

Times participantes e formato do Carioca Feminino

A competição será disputada em três fases: Taça Guanabara, semifinal e final. Nesta edição, serão oito times participantes: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Pérolas Negras, Resende, Búzios e Heips.

A Taça Guanabara será jogada em turno único, com sete rodadas em que todas as equipes se enfrentam. Todas iniciam com zero ponto, e ao final da fase a melhor colocada será declarada campeã da Taça Guanabara. As quatro primeiras colocadas avançam para a semifinal.

Na semifinal, as quatro melhores equipes disputarão jogos de ida e volta em cruzamento olímpico: 1º contra 4º e 2º contra 3º. Os times que terminarem a Taça Guanabara em 1º e 2º lugares terão a vantagem do empate em pontos e saldo de gols, além do direito de escolher o mando da primeira ou segunda partida.

A final será disputada também em partidas de ida e volta entre os vencedores das semifinais. O melhor classificado na Taça Guanabara, entre os finalistas, escolherá o mando de campo da primeira ou segunda partida. Não haverá vantagem de pontos, e em caso de empate o campeão será definido pelo saldo de gols nos dois jogos. Persistindo o empate, a decisão será nos pênaltis. A vencedora da final será declarada campeã do Estadual Feminino Adulto 2025.

A classificação geral seguirá a seguinte ordem: campeã em 1º lugar, vice em 2º, derrotados das semifinais em 3º e 4º (definidos pela campanha na Taça Guanabara), e os demais clubes entre 5º e 8º lugares de acordo com sua pontuação também na fase inicial.

Vagas para o Brasileirão Feminino

A equipe campeã garantirá vaga no Campeonato Brasileiro Feminino A3 2026, salvo se já estiver classificada para o A1 ou A2, caso em que a vaga passará ao vice ou ao próximo colocado. Além disso, as duas melhores equipes fora do grupo dos quatro grandes (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco) se classificarão para a Copa Rio Feminino Adulto 2026.