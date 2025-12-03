A ESPN e o Disney+ confirmaram a transmissão, entre os dias 5 e 7 de dezembro, do W7s Women's Football Tournament, competição que reúne oito clubes de destaque do futebol feminino das Américas, tendo o Flamengo como um dos principais atrativos para o público brasileiro.

A edição marca a estreia do formato 7 contra 7 no continente norte-americano, com partidas rápidas e dinâmicas: dois tempos de 15 minutos, campo reduzido à metade do tamanho oficial, substituições ilimitadas, reinícios imediatos e o modelo exclusivo "sem empates", que garante decisão em todos os confrontos. O torneio distribuirá US$ 5 milhões em premiação.

Além do Flamengo, participam Club América (México), Deportivo Cali (Colômbia), Kansas City Current (EUA), Nacional (Uruguai), San Diego Wave FC (EUA), Tigres Femenil (México) e AFC Toronto (Canadá). As equipes se enfrentam na fase de grupos em formato todos contra todos, que classifica as quatro melhores para as semifinais.

A competição termina com a disputa do terceiro lugar e a final. Com ritmo intenso e partidas curtas, o W7s apresenta uma versão mais veloz e espetacular do futebol, ideal para quem busca entretenimento imediato.

Cristiane vai disputar a competição (Foto: Flamengo/Divulgação)

Flamengo na competição

Gerente do futebol feminino do Flamengo, André Rocha comemorou o convite e disse que a data se encaixa com o planejamento do calendário do Flamengo. Desta vez, o clube viu muito valor nas disputas nos Estados Unidos até por conta da premiação.

— Assim que recebemos o convite, ficamos impressionados com a organização e com sucesso da primeira edição. A data encaixa perfeitamente no nosso calendário de competições, então, fechamos a nossa participação e assinamos um contrato de dois anos. É uma ótima oportunidade para a internacionalização da marca e a premiação é altíssima, uma das maiores atualmente. Vamos com força máxima pra voltar dos Estados Unidos nas primeiras colocações.

Sobre a World Sevens Footbal

A World Sevens Football (W7G) é uma série global de futebol feminino que estreou em maio de 2025 em Estoril, Portugal.