O Flamengo venceu o Internacional por 4 a 1 nesta quinta-feira (22), na Gávea, pela 12ª rodada do Brasileirão feminino. O gols foram marcados por Juh Ferreira, Fernanda, Djeni e Leidiane, para o Flamengo, e Belén Aquino fez o único do Inter.

continua após a publicidade

A partida foi o reencontro do treinador Maurício Salgado, do Inter, com o ex-clube. Ele foi demitido em abril e a técnica Rosana Augusto assumiu o comando rubro-negro e segue invicta, com sete jogos, seis vitórias e um empate. O Flamengo é o quarto colocado no campeonato.

➡️ Técnica do Flamengo sonha com final do Brasileirão Feminino no Maracanã: ‘A torcida merece’

Como foi Flamengo x Internacional?

Jogando na Gávea, o Flamengo se impôs desde o primeiro tempo. Aos seis minutos, Ju Ferreira abriu o placar com finalização certeira, dentro da área, à esquerda da goleira Mayara.

continua após a publicidade

O Inter tentou, mas pouco chegou ao ataque. As melhores chances foram com a atacante Belén Aquino, que não aproveitou.

Aos 20, Fernanda cruzou para Gláucia cabecear para fora. Um minuto depois, Gláucia arriscou de primeira, mas a goleira evitou que o Flamengo ampliasse.

Com 39, as Coloradas quase deixaram tudo igual com gol olímpico, mas a arbitragem assinalou falta na goleira Karol Alves.

As rubro-negras responderam com grande jogada de Mariana e Cristiane. A jovem encontra a centroavante na área, que tentou finalização de letra, mas a bola foi para fora. As equipes foram para o intervalo com placar mínimo.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Flamengo impôs ainda mais efetividade. Com segundos de bola rolando, Gláucia chuta cruzado, mas Mariana não chega.

Aos 5, Fernanda fez o segundo gol flamenguista. Ela arrancou no meio de campo, deu um chapéu em duas defensoras do Inter e finalizou sem chances de defesa. É o quarto gol da atacante na competição.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo e Inter se enfrentaram na Gávea pelo Brasileirão feminino. (Foto: Lara Vantzen/Internacional)

A pressão rubro-negra surtiu efeito. Djeni fez o terceiro gol do Flamengo aos 20 minutos, com assistência de Cristiane. A veterana recuperou a bola e cruzou para a camisa oito, que estufou as redes.

Um minuto depois, Laysa cometeu falta na área e a árbitra marcou pênalti para o Inter. Belén Aquino diminuiu com chute no canto esquerdo. Flamengo 3 a 1 Internacional.

Em cobrança de falta, Belén achou Capelinha na área, que finalizou na trave. O Flamengo fez o quarto gol no lance seguinte, com Leidiane, que recebeu na área, matou bem a bola e balançou as redes.

Após o quarto gol, o Inter adotou uma postura defensiva, enquanto as donas da casa continuaram tendo chances, mas o jogo ficou em 4 a 1.

Próximos jogos do Flamengo

13ª rodada – 09/06, 19h – Corinthians x Flamengo – Estádio Parque São Jorge

14ª rodada – 14/06, 16h – Flamengo x América-MG – Estádio Luso-Brasileiro

15ª rodada – 18/06, 14h – Grêmio x Flamengo – Estádio Airton Ferreira da Silva

Próximos jogos do Internacional