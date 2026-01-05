Inter renova com goleira Bárbara até o fim de 2026
Arqueira de 37 anos se recupera de lesão na mão
O Internacional anunciou a renovação de contrato da goleira Bárbara até o fim de dezembro de 2026. A atleta, de 37 anos, segue vinculada ao clube enquanto se recupera de uma cirurgia na mão esquerda e realiza o processo de reabilitação.
Bárbara retornou ao Inter após passagem pelo Melbourne City, da Austrália, e teve participação pontual na última temporada antes da lesão. As Gurias Coloradas se reapresentam na próxima quarta-feira (7), dando início aos exames laboratoriais e cardiológicos, além de avaliações com os departamentos médico, de fisioterapia, físico, nutricional e psicológico.
Bárbara com passagens por clubes no Brasil, exterior e Seleção
Com longa trajetória no futebol feminino, Bárbara soma passagens por equipes como Avaí/Kindermann, Flamengo, Sport, Foz Cataratas, Napoli (Itália), Sunnana SK (Suécia) e Melbourne City, além de diferentes períodos no futebol brasileiro ao longo da carreira.
No cenário internacional, também construiu vínculo consistente com a Seleção Brasileira, pela qual disputou Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, Copa América e torneios pan-americanos.
Ao todo, a goleira tem 92 jogos pela Seleção principal e integrou gerações distintas do time nacional ao longo de quase duas décadas.
A expectativa é que Bárbara avance no processo de recuperação ao longo da temporada e volte a ficar à disposição conforme a evolução clínica, sem prazo oficial divulgado pelo clube.
