menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Inter renova com goleira Bárbara até o fim de 2026

Arqueira de 37 anos se recupera de lesão na mão

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 05/01/2026
16:28
Bárbara, goleira do Internacional. (Foto: Internacional/Divulgação)
imagem cameraBárbara, goleira do Internacional. (Foto: Internacional/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional anunciou a renovação de contrato da goleira Bárbara até o fim de dezembro de 2026. A atleta, de 37 anos, segue vinculada ao clube enquanto se recupera de uma cirurgia na mão esquerda e realiza o processo de reabilitação.

continua após a publicidade

Relacionadas

Bárbara retornou ao Inter após passagem pelo Melbourne City, da Austrália, e teve participação pontual na última temporada antes da lesão. As Gurias Coloradas se reapresentam na próxima quarta-feira (7), dando início aos exames laboratoriais e cardiológicos, além de avaliações com os departamentos médico, de fisioterapia, físico, nutricional e psicológico.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Bárbara com passagens por clubes no Brasil, exterior e Seleção

Com longa trajetória no futebol feminino, Bárbara soma passagens por equipes como Avaí/Kindermann, Flamengo, Sport, Foz Cataratas, Napoli (Itália), Sunnana SK (Suécia) e Melbourne City, além de diferentes períodos no futebol brasileiro ao longo da carreira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

No cenário internacional, também construiu vínculo consistente com a Seleção Brasileira, pela qual disputou Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, Copa América e torneios pan-americanos.

Ao todo, a goleira tem 92 jogos pela Seleção principal e integrou gerações distintas do time nacional ao longo de quase duas décadas.

A expectativa é que Bárbara avance no processo de recuperação ao longo da temporada e volte a ficar à disposição conforme a evolução clínica, sem prazo oficial divulgado pelo clube.

continua após a publicidade

➡️ Internacional movimenta elenco feminino com reforços, renovações e saídas

Lance!

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias