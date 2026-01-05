menu hamburguer
Futebol Feminino

Gabi Zanotti não se reapresenta e segue em negociações para renovar com o Corinthians

Reapresentação foi nesta segunda-feira (5) sem a presença de Gabi Zanotti e Day Rodríguez

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 05/01/2026
18:07
Gabi Zanotti comemora gol pelo Corinthians na Libertadores Feminina . (Foto: Conmebol/Divulgação)
imagem cameraGabi Zanotti comemora gol pelo Corinthians na Libertadores Feminina . (Foto: Conmebol/Divulgação)
A reapresentação do Corinthians para a temporada de 2026 nesta segunda-feira (5) teve duas ausências. A volante Dayana Rodríguez e a meia Gabi Zanotti não participaram do primeiro dia de atividades no CT, mas vivem situações distintas neste início de pré-temporada.

Dayana Rodríguez segue na Venezuela, seu país natal, onde passou o período de férias. A permanência no país, no entanto, está relacionada aos desdobramentos do cenário político recente, que têm dificultado o deslocamento internacional.

Segundo o clube, a jogadora mantém contato direto com a comissão técnica e com a diretoria, cumpre um plano de trabalho físico individual com acompanhamento remoto e aguarda condições para retornar ao Brasil e se integrar ao elenco.

Já Gabi Zanotti não esteve presente na reapresentação por conta das negociações em andamento para a renovação de seu contrato. A meia, uma das principais referências técnicas da equipe, ainda discute os termos do novo vínculo com o Corinthians, e sua situação segue sendo tratada internamente pelas partes.

Quem já se reapresentou ao Corinthians

Nas imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, já foi possível identificar nomes importantes do elenco retomando as atividades, como Duda SampaioPaola GarcíaThaís FerreiraNicoleÉrikaTamiresAna Morganti e Rhaizza.

A reapresentação marca também o início de um período de avaliações físicas, trabalhos de fortalecimento e atividades progressivas com bola, etapas consideradas fundamentais pela comissão técnica para suportar a sequência de competições ao longo do ano. A expectativa é de que, nos próximos dias, o elenco passe a intensificar os treinamentos no campo.

Duda Sampaio, Thaís Ferreira e Nicole se reapresentaram ao Corinthians para temporada 2026. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
