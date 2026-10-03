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São Paulo pode encerrar sequência histórica do Corinthians no Brasileirão Feminino

Soberanas podem conquistar o primeiro título brasileiro e impedir o heptacampeonato consecutivo das Brabas

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 08:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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São Paulo x Corinthians
São Paulo recebe o Corinthians com a vantagem de 2x1 na final do Brasileirão Feminino (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo e Corinthians voltam a decidir o Brasileirão Feminino neste sábado (3), às 16h30, no MorumBIS, em uma final que coloca em jogo não apenas o título da temporada, mas também a sequência de conquistas do time alvinegro na competição. Após vencer o primeiro confronto por 2 a 1, na Neo Química Arena, o Tricolor chega com vantagem, enquanto as Brabas precisam reverter o resultado para manter a hegemonia nacional.

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O duelo também marca o reencontro dos clubes em uma final dois anos depois da decisão de 2024. Naquela ocasião, o Corinthians venceu os dois jogos e conquistou o título. Agora, as equipes novamente disputam a taça, mas em um cenário diferente: o São Paulo busca seu primeiro Brasileirão, enquanto o Corinthians tenta ampliar uma sequência que já dura seis edições.

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Corinthians tenta manter hegemonia no Brasileirão

O Corinthians chega à decisão pela décima vez consecutiva. Ao longo desse período, o clube construiu uma das maiores sequências da história da competição e conquistou sete títulos brasileiros.

As Brabas são as atuais hexacampeãs e levantaram a taça nas seis últimas edições. O título desta temporada, portanto, pode representar a continuidade do domínio corintiano no campeonato.

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Para isso, o Corinthians precisa buscar a reação no segundo jogo. A equipe perdeu por 2 a 1 na Neo Química Arena e terá de vencer no MorumBIS para seguir na disputa pela taça.

São Paulo leva vantagem após virada na ida

O primeiro jogo da final aconteceu no último sábado (26), na Neo Química Arena. O Corinthians saiu na frente ainda no primeiro tempo, com Gabi Zanotti, mas o São Paulo reagiu na etapa final.

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Crivelari marcou o gol de empate, e Isa Guimarães completou a virada das Soberanas, definindo o placar em 2 a 1.

Com o resultado, o São Paulo joga pelo empate no MorumBIS para conquistar o campeonato. O Corinthians precisa vencer por qualquer placar para levar a decisão aos pênaltis ou, caso triunfe por dois ou mais gols de diferença, ficar com o título no tempo regulamentar.

São Paulo x Corinthians
São Paulo recebe o Corinthians com a vantagem de 2x1 na final do Brasileirão Feminino (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

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Confira as informações de São Paulo x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 🆚 CORINTHIANS
🏆 Brasileirão Feminino – final (jogo de volta)

📆 Data e horário: sábado, 3 de outubro de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Globo, SporTV, TV Brasil, NSports, UOL e GE TV

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