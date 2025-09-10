Com clima de decisão e promessa de casa cheia, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam no próximo domingo (14), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo vale o título do Brasileirão Feminino 2025 e já movimenta as torcidas: até as 17h30 desta quarta-feira (10), mais de 18.500 ingressos haviam sido comercializados, segundo divulgado pelo perfil Identidade Corinthiana nas redes sociais.

continua após a publicidade

O Corinthians, mandante da grande final, iniciou a venda dos bilhetes na manhã de terça-feira (9), com prioridade para Fiel Torcedor, como é chamado o programa de sócios do clube.

Já nesta quarta, a comercialização foi aberta ao público geral, incluindo a torcida do Cruzeiro, que ficará posicionada no Setor Sul do estádio e prepara caravanas para apoiar a equipe.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians promove campanha de apoio ao time feminino contra o Athletico

Corinthians enfrenta Cruzeiro por título brasileiro

No primeiro jogo da decisão, Corinthians e Cruzeiro empataram em 2 a 2. Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcaram para o Timão, enquanto Marília e Isabela balançaram as redes pelas Cabulosas. Assim, a final segue totalmente aberta: em caso de nova igualdade no placar, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Com expectativa de grande público, as entradas para a decisão estão sendo comercializadas e podem ser adquiridas exclusivamente online pelo site www.fieltorcedor.com.br, com limite de uma entrada por CPF. Os valores variam de R$20 e R$60, dependendo do setor e do plano de sócio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

CORINTHIANS X CRUZEIRO - BRASILEIRÃO FEMININO

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📅 Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Site para compra de ingressos: www.fieltorcedor.com.br