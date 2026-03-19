Fifa torna obrigatória a presença de mulheres em comissões técnicas no futebol feminino

Em reunião realizada nesta quinta-feira (19), o conselho da Fifa aprovou uma nova regulamentação que obriga a presença de mulheres nas comissões técnicas de todas as equipes em competições femininas organizadas pela entidade.

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A partir de agora, cada seleção ou clube participante deverá ter ao menos duas mulheres no banco de reservas, sendo que uma delas obrigatoriamente como treinadora principal ou assistente técnica. A medida vale para todas as competições, desde categorias de base até torneios principais.

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A estreia da regra já tem data: será aplicada nas Copas do Mundo Sub-20 e Sub-17 ainda nesta temporada, além da Copa das Campeãs. O regulamento também estará em vigor na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

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A decisão surge em meio a um cenário de crescimento do futebol feminino, mas ainda com baixa presença feminina nas áreas técnicas. Na última Copa do Mundo, em 2023, apenas 12 das 32 seleções tinham treinadoras no comando, número que escancara a desigualdade.

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Sarina Wiegman, treinadora da Inglaterra. (Foto: Inglaterra/Divulgação)

Jill Ellis fala sobre nova determinação da Fifa

Segundo Jill Ellis, diretora de futebol da Fifa, a mudança busca acelerar esse processo. A dirigente destacou que ainda há poucas mulheres em cargos de liderança e que é necessário criar caminhos mais claros para aumentar a participação nas comissões técnicas.

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— Simplesmente não há mulheres suficientes na função de treinadora hoje. Devemos fazer mais para acelerar a mudança, criando caminhos mais claros, expandindo oportunidades e aumentando a visibilidade para as mulheres em nossas linhas laterais — disse Jill.

A nova exigência faz parte de um plano mais amplo da entidade, que inclui investimento em formação, bolsas de estudo e programas de mentoria para treinadoras ao redor do mundo.