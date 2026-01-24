menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Fifa lança marca da Copa do Mundo Feminina de 2027 neste domingo, no Rio

Evento terá momento aberto ao público; veja programação

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/01/2026
14:08
Atualizado há 1 minutos
Taça da Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Divulgação/Fifa)
imagem cameraTaça da Copa do Mundo Feminina de 2027. (Foto: Divulgação/Fifa)
A FIFA divulgou a programação oficial do evento de lançamento da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizado neste domingo (25), no Rio de Janeiro. A cerimônia marca o início da contagem regressiva para o Mundial e contará com ações abertas ao público e atividades restritas à imprensa e convidados.

A agenda começa logo pela manhã, com o Street Art Festival, das 7h às 15h, na Avenida Atlântica, em Copacabana. A ação será aberta ao público e integra a proposta de ativação urbana da FIFA para celebrar o torneio. Entre 11h e 12h acontece o Tournament Launch Show, em um hotel em Copacabana, exclusivo para imprensa credenciada e convidados.

Na sequência, entre 12h30 e 13h30, a programação segue para a praia de Copacabana, onde será realizada uma ativação especial com a presença de lendas do futebol, incluindo uma partida informal nas areias. Assim como o evento no hotel, essa atividade será restrita à mídia credenciada e convidados.

Calendário da Copa do Mundo de 2027

  • Total de partidas: 64, distribuídas ao longo de aproximadamente um mês
  • Início: 24 de junho de 2027
  • Final: 25 de julho de 2027

Formato da competição

A Copa do Mundo feminina conta com duas fases, sendo a primeira classificatória e a segunda eliminatória. Nesta edição, a Fifa mantém o formato da última edição, realizada na Austrália e Nova Zelândia, com 32 seleções, 64 jogos e fase de grupos + mata-mata.

  • Fase de grupos: 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam
  • Fase eliminatória: 16 equipes nas oitavas de final, seguidas de quartas, semifinais e final

Distribuição de vagas por confederação (29 vagas diretas + 3 via repescagem intercontinental):

  • UEFA: 11
  • AFC (Ásia): 6
  • CAF (África): 4
  • CONCACAF: 4
  • CONMEBOL (América do Sul, já com o Brasil): 3
  • OFC (Oceania): 1
  • Repescagem: torneio em duas fases, com 10 times disputando as 3 vagas finais

Cidades-sede

As cidades-sede refletem a diversidade geográfica e cultural do país: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

Jogo das Estrelas, neste sábado (27), no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)
Estádio do Maracanã será palco da final da Copa do Mundo Feminina. (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

