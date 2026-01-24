A FIFA divulgou a programação oficial do evento de lançamento da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizado neste domingo (25), no Rio de Janeiro. A cerimônia marca o início da contagem regressiva para o Mundial e contará com ações abertas ao público e atividades restritas à imprensa e convidados.

continua após a publicidade

A agenda começa logo pela manhã, com o Street Art Festival, das 7h às 15h, na Avenida Atlântica, em Copacabana. A ação será aberta ao público e integra a proposta de ativação urbana da FIFA para celebrar o torneio. Entre 11h e 12h acontece o Tournament Launch Show, em um hotel em Copacabana, exclusivo para imprensa credenciada e convidados.

Na sequência, entre 12h30 e 13h30, a programação segue para a praia de Copacabana, onde será realizada uma ativação especial com a presença de lendas do futebol, incluindo uma partida informal nas areias. Assim como o evento no hotel, essa atividade será restrita à mídia credenciada e convidados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Calendário da Copa do Mundo de 2027

Total de partidas : 64, distribuídas ao longo de aproximadamente um mês

: 64, distribuídas ao longo de aproximadamente um mês Início : 24 de junho de 2027

: 24 de junho de 2027 Final: 25 de julho de 2027

Formato da competição

A Copa do Mundo feminina conta com duas fases, sendo a primeira classificatória e a segunda eliminatória. Nesta edição, a Fifa mantém o formato da última edição, realizada na Austrália e Nova Zelândia, com 32 seleções, 64 jogos e fase de grupos + mata-mata.

Fase de grupos : 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam

: 32 seleções divididas em 8 grupos de 4 equipes cada; as duas melhores de cada grupo avançam Fase eliminatória: 16 equipes nas oitavas de final, seguidas de quartas, semifinais e final

Distribuição de vagas por confederação (29 vagas diretas + 3 via repescagem intercontinental):

UEFA: 11

AFC (Ásia): 6

CAF (África): 4

CONCACAF: 4

CONMEBOL (América do Sul, já com o Brasil): 3

OFC (Oceania): 1

Repescagem: torneio em duas fases, com 10 times disputando as 3 vagas finais

➡️ Neto de um dos fundadores do Esporte Clube Radar relembra clube histórico do futebol feminino

Cidades-sede

As cidades-sede refletem a diversidade geográfica e cultural do país: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

continua após a publicidade